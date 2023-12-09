Meta AI asistanı, ayrı bir websitesi olarak yayınlandı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta birçok yeni üretken yapay zeka özelliğini test ederken, Meta AI isimli bağımsız bir yapay zeka asistanını duyurdu. imagine.meta.com adresinden ulaşılabilen asistan ile WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi Meta'nın sahip olduğu bütün mesajlaşma uygulamalarında özellikten faydalanabilecek.

Meta AI ile metin sorgularından resim oluşturmak mümkün hale geliyor. Oluşturulan görselleri sohbet üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmak ve tekrardan metin girişiyle fotoğrafları değiştirebilmek mümkün. Meta bu özelliğe Reimagine adını veriyor.

Tam Boyutta Gör Resim oluşturmanın yanı sıra Meta AI, Reels videolarını keşfetmek için de kullanılabiliyor. Sohbette yapay zekaya ilgilendiğiniz tarzda videoları söyleyerek ilgili videolara ulaşabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Facebook'da ise doğum günü kutlama mesajı oluşturma, gönderileri düzenleme gibi birçok konuda asistanı kullanabilmek mümkün. Aynı zamanda oluşturulan görselleri Facebook'da paylaşabilme özelliği de test ediliyor.

Meta AI ile içerik oluşturucuları topluluk mesajlarına daha iyi cevaplar verebiliyor. Özel mesajlar için de asistan, taslak yanıtlar hazırlayabiliyor.

Google'ın Gemini AI demosunun “kurgulanmış” olduğu ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Yapay zeka araçlarının gün geçtikçe yaygınlaştığı günümüzde, Google'ın Gemini'yi tanıttığı günün hemen ertesinde Meta da yarışta olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdilik ABD ile sınırlı özellikler zamanla diğer lokasyonlarda da kullanıma sunulacak.

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