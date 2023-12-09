Meta AI asistanı, ayrı bir websitesi olarak yayınlandı: İşte özellikleri

Meta AI ile metin sorgularından resim oluşturmak mümkün hale geliyor. Oluşturulan görselleri sohbet üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmak ve tekrardan metin girişiyle fotoğrafları değiştirebilmek mümkün. Meta bu özelliğe Reimagine adını veriyor.
Meta AI ile içerik oluşturucuları topluluk mesajlarına daha iyi cevaplar verebiliyor. Özel mesajlar için de asistan, taslak yanıtlar hazırlayabiliyor.
Yapay zeka araçlarının gün geçtikçe yaygınlaştığı günümüzde, Google'ın Gemini'yi tanıttığı günün hemen ertesinde Meta da yarışta olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdilik ABD ile sınırlı özellikler zamanla diğer lokasyonlarda da kullanıma sunulacak.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.