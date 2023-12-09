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    Meta AI asistanı, ayrı bir websitesi olarak yayınlandı: İşte özellikleri

    Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta birçok yeni üretken yapay zeka özelliğini test ederken, Meta AI isimli bağımsız bir yapay zeka asistanını duyurdu.     
    Meta AI, ayrı bir websitesi olarak yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta birçok yeni üretken yapay zeka özelliğini test ederken, Meta AI isimli bağımsız bir yapay zeka asistanını duyurdu. imagine.meta.com adresinden ulaşılabilen asistan ile WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi Meta'nın sahip olduğu bütün mesajlaşma uygulamalarında özellikten faydalanabilecek.

    Meta AI ile metin sorgularından resim oluşturmak mümkün hale geliyor. Oluşturulan görselleri sohbet üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmak ve tekrardan metin girişiyle fotoğrafları değiştirebilmek mümkün. Meta bu özelliğe Reimagine adını veriyor.

    Meta AI, ayrı bir websitesi olarak yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Resim oluşturmanın yanı sıra Meta AI, Reels videolarını keşfetmek için de kullanılabiliyor. Sohbette yapay zekaya ilgilendiğiniz tarzda videoları söyleyerek ilgili videolara ulaşabiliyorsunuz.
    Meta AI, ayrı bir websitesi olarak yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Facebook'da ise doğum günü kutlama mesajı oluşturma, gönderileri düzenleme gibi birçok konuda asistanı kullanabilmek mümkün. Aynı zamanda oluşturulan görselleri Facebook'da paylaşabilme özelliği de test ediliyor.

    Meta AI ile içerik oluşturucuları topluluk mesajlarına daha iyi cevaplar verebiliyor. Özel mesajlar için de asistan, taslak yanıtlar hazırlayabiliyor.

    Yapay zeka araçlarının gün geçtikçe yaygınlaştığı günümüzde, Google'ın Gemini'yi tanıttığı günün hemen ertesinde Meta da yarışta olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdilik ABD ile sınırlı özellikler zamanla diğer lokasyonlarda da kullanıma sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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