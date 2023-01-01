Meta, AR hedefleri için akıllı gözlük şirketi Luxexcel'i satın aldı

Tam Boyutta Gör 2009 yılında kurulan Hollanda merkezli Luxexcel, gözlükler için reçeteli camlar yapmak üzere 3D baskı kullanmaktaydı. İlerleyerek LCD ekranlar ve holografik film gibi entegre teknolojilerle basılabilen akıllı lenslere odaklanan şirket, yakın bir zamanda Meta tarafından satın alındı.

Meta, akıllı gözlük sektöründe kararlı adımlarla ilerliyor

Söylentilere göre daha önce Meta'nın Project Aria isimli projesinde de birlikte çalışan Luxexcel, yakın bir zamanda Meta tarafından satın alındı. Yakın bir zamanda Supernatural fitness uygulamasını yapan sanal gerçeklik şirketi Within'i de satın alan Meta, AR gözlükler konusunda emin adımlarla ilerliyor.

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Satın alım hakkında konuşan bir Meta sözcüsü açıklamalarında "Luxexcel ekibinin Meta'ya katılarak iki şirket arasındaki mevcut ortaklığın derinleştirilmesinden heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verdi. 2024 için planlanan tüketici sınıfı AR gözlük planlarını küçülttüğünü belirten Meta, muhtemelen reçeteli AR gözlükleri üretmek için Luxexcel'in teknolojisinden yararlanacak.

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