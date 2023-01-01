Meta, AR hedefleri için akıllı gözlük şirketi Luxexcel'i satın aldı

Meta, akıllı gözlük sektöründe kararlı adımlarla ilerliyor
Söylentilere göre daha önce Meta'nın Project Aria isimli projesinde de birlikte çalışan Luxexcel, yakın bir zamanda Meta tarafından satın alındı. Yakın bir zamanda Supernatural fitness uygulamasını yapan sanal gerçeklik şirketi Within'i de satın alan Meta, AR gözlükler konusunda emin adımlarla ilerliyor.
Satın alım hakkında konuşan bir Meta sözcüsü açıklamalarında "Luxexcel ekibinin Meta'ya katılarak iki şirket arasındaki mevcut ortaklığın derinleştirilmesinden heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verdi. 2024 için planlanan tüketici sınıfı AR gözlük planlarını küçülttüğünü belirten Meta, muhtemelen reçeteli AR gözlükleri üretmek için Luxexcel'in teknolojisinden yararlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d