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    Meta'dan yeni donanım gelmeyecek: Projeler iptal

    Facebook’dan donanım bekleyenler için kötü haber! Donanım tarafında VR başlık Quest 2 ile bilinen Meta, akıllı saat ve Portal ürünlerini iptal etti.             
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    meta portal Tam Boyutta Gör
    Meta, akıllı ekran ve akıllı saat projesini iptal etti. Şirketin tüm odağını VR başlığa vereceği tahmin ediliyor.

    İki proje sonlandırıldı

    Milan kod adlı akıllı saat modelinde iki kamera bulunuyor; Biri, görüntülü aramalar için 5MP sensör, diğeri fotoğraf çekmek için 12MP kamera. İddialı bir projeydi, 2023’te 350 dolar fiyat etiketiyle çıkacağı söylenmişti. Ancak şirket, Haziran ayı ortasında bu saat için planlarını iptal etti. Şirketin, üzerinde çalıştığı bir akıllı saat daha vardı. Bugün itibarıyla bu proje de sonlandı. Şirketin temel donanım ürünlerine (sanal gerçeklik kulaklığı gibi) odaklanması bekleniyor.

    Meta, ayrıca Portal’ı geliştirmeyi bıraktı. Nest Hub, Amazon Echo Show’a benzeyen Portal, kullanıcıların haberleri izlemek, müzik dinlemek, hava durumunu öğrenmek gibi şeyler de yapabildiği asıl amacı görüntülü arama yapma olan akıllı ekran. Akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için de kullanılabiliyor.

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