Meta'dan yeni donanım gelmeyecek: Projeler iptal

Rekor işten çıkarma! Meta, 11.000 kişiyi işten çıkarıyor 2 gün önce eklendi

İki proje sonlandırıldı

Milan kod adlı akıllı saat modelinde iki kamera bulunuyor; Biri, görüntülü aramalar için 5MP sensör, diğeri fotoğraf çekmek için 12MP kamera. İddialı bir projeydi, 2023’te 350 dolar fiyat etiketiyle çıkacağı söylenmişti. Ancak şirket, Haziran ayı ortasında bu saat için planlarını iptal etti. Şirketin, üzerinde çalıştığı bir akıllı saat daha vardı. Bugün itibarıyla bu proje de sonlandı. Şirketin temel donanım ürünlerine (sanal gerçeklik kulaklığı gibi) odaklanması bekleniyor.

Meta, ayrıca Portal’ı geliştirmeyi bıraktı. Nest Hub, Amazon Echo Show’a benzeyen Portal, kullanıcıların haberleri izlemek, müzik dinlemek, hava durumunu öğrenmek gibi şeyler de yapabildiği asıl amacı görüntülü arama yapma olan akıllı ekran. Akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için de kullanılabiliyor.

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Meta, akıllı saat ve Portal ürünlerini iptal etti