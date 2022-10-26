Meta (Facebook), Rekabet Kurumu'nun 346 milyon TL'lik cezası hakkında açıklama yaptı

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Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesindeki maddeler nedeniyle başlattığı soruşturmayı bugün sonuçlandırdı. Şirkete 346 milyon TL'lik idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp arasındaki veri paylaşımı durdurulacak

Rekabet Kurumu, idari para cezasının yanı sıra veri paylaşımına sınırlandırma getirilmesine karar verdi. Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında toplanan veriler birleştirilerek kişiselleştirilmiş reklam için kullanılıyordu. Rekabet Kurumu, bu durumun haksız rekabete yol açtığını gerekçe göstererek, en geç 6 ay içerisinde üç platformdaki verilerin reklamcılık amacıyla birleştirilmesinin durdurulmasına karar verdi. Bir platformda toplanan veriler, sadece o platforma yönelik reklam hizmetleri için kullanılabilecek.

Rekabet Kurulu, Facebook'a para cezası verdi 22 sa. önce eklendi

Meta'dan açıklama

Meta, Rekabet Kurumu'nun söz konusu kararları hakkında açıklama yaptı. Meta sözcüsünün tarafımıza ilettiği açıklama şöyle:

"Rekabet Kurumu'nun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz."

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Meta (Facebook, Rekabet Kurumu'nun cezası hakkında açıklama yaptı