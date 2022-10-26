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    Rekabet Kurulu, Meta'ya (Facebook) 346.717.193,40 TL'lik idari para cezası verdi!

    Rekabet Kurumu; WhatsApp, Facebook ve Instagram üçlüsünün Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Facebook'un ana şirketi Meta yargı yoluna başvurabilir.
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    Rekabet Kurumu
    Rekabet Kurumu daha önce WhatsApp'ın devreye almayı planladığı gizlilik güncelleştirmesi nedeniyle Facebook'un ana şirketi olan Meta için soruşturma başlatmıştı. İlgili soruşturma sonlandı ve Meta haksız bulundu.

     

    Rekabet Kurulu, Meta'ya para cezası verdi!

    Rekabet Kurulu tarafından bu soruşturmaya dair yayımlanan ilgili karar metni aşağıda:

    "Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı."

    "20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."

    WhatsApp Gizlilik Güncellemesi
    "Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 20.10.2022 tarihli, 22-48/706-299 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız."

    Ankara İdare Mahkemeleri bünyesinde yargı yolunun açık olduğunu söyleyen Rekabet Kurumu, Meta ile olan yargı mücadelesini bir süre daha devam ettirebilir. Para cezasının miktarı 346.717.193,40 TL.

    WhatsApp uygulamasında yapılan yolsuzluk Meta'ya pahalıya patladı. Meta'nın bu karara itiraz etme olasılığı çok yüksek. Facebook’un kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı mevcut. 

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    3884 kez okundu.
    22 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    facebook, instagram ve
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