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    Anlık Bildirim

    Metaverse konseptine bir darbe daha: John Carmack, Meta’dan ayrıldı

    Meta bünyesinde yapay zekâ projelerini yöneten oyun dünyasının ünlü ismi John Carmack görevinden ayrıldı. John Carmack eski firmasını verimsizlikle suçladı.     
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    Meta Tam Boyutta Gör
    Kickstarter üzerinde Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı büyük başarı kazanan ve bugün metaverse dediğimiz sanal evrenler konseptinin tetikleyicisi olan Oculus’te yaprak dökümü yaşanıyor. 2013 yılından bu yana Oculus ve haliyle Meta çatısı altında çalışan oyun dünyasının dev ismi John Carmack istifa etti. Ardından zehir zemberek açıklamalar bıraktı.

    Metaverse konseptinde yaprak dökümü

    Meta tarafından satın alınınca Oculus girişimi ile birlikte transfer olan oyun dünyasının dev ismi John Carmack, bir süredir yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ne var ki ünlü isim bir geleceğin olduğunu sanmıyor.

    John Carmack çalışanlara gönderdiği bir mektupta Meta’nın adeta kendi ayağına sıktığını ve kalabalık bir çalışan ekibi olmasına rağmen beklediği verimliliğin ancak yarısını yakalayabildiklerini belirtiyor. Ayrıca Oculus Quest 2 başlığının hep hayal ettiği ürün olduğunu ancak firmanın kararsızlığı nedeniyle geciktiğini de dile getirdi.

    Aslında John Carmack’ın açıklamaları son dönemde yaşananlarla örtüşüyor. Meta’nın metaverse çalışmalarını yürüten bölümün zararı 10 milyar dolara dayandı. Zuckerberg gelecek yıl da bölümün zarar edeceğini düşünüyor ve kısa süre içerisinde yaygınlaşacak gibi de değil.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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