Metaverse konseptine bir darbe daha: John Carmack, Meta’dan ayrıldı

Tam Boyutta Gör Kickstarter üzerinde Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı büyük başarı kazanan ve bugün metaverse dediğimiz sanal evrenler konseptinin tetikleyicisi olan Oculus’te yaprak dökümü yaşanıyor. 2013 yılından bu yana Oculus ve haliyle Meta çatısı altında çalışan oyun dünyasının dev ismi John Carmack istifa etti. Ardından zehir zemberek açıklamalar bıraktı.

Metaverse konseptinde yaprak dökümü

Meta tarafından satın alınınca Oculus girişimi ile birlikte transfer olan oyun dünyasının dev ismi John Carmack, bir süredir yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ne var ki ünlü isim bir geleceğin olduğunu sanmıyor.

Meta üçüncü çeyrekte de kayıplarda 1 ay önce eklendi

John Carmack çalışanlara gönderdiği bir mektupta Meta’nın adeta kendi ayağına sıktığını ve kalabalık bir çalışan ekibi olmasına rağmen beklediği verimliliğin ancak yarısını yakalayabildiklerini belirtiyor. Ayrıca Oculus Quest 2 başlığının hep hayal ettiği ürün olduğunu ancak firmanın kararsızlığı nedeniyle geciktiğini de dile getirdi.

Aslında John Carmack’ın açıklamaları son dönemde yaşananlarla örtüşüyor. Meta’nın metaverse çalışmalarını yürüten bölümün zararı 10 milyar dolara dayandı. Zuckerberg gelecek yıl da bölümün zarar edeceğini düşünüyor ve kısa süre içerisinde yaygınlaşacak gibi de değil.

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