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    Meta, herhangi bir yüzeyi sanal klavyeye dönüştürüyor

    Sanal gerçeklik dünyasında bir şeyler yazmak fiziksel eşyalarla hayli zor. Bu nedenden dolayı Meta, herhangi bir düz yüzeyi sanal klavyeye dönüştüren yeni bir özelliği araştırıyor.
    Meta, herhangi bir yüzeyi sanal klavyeye dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik başlıklarını kullanırken bir şeyler yazmak meşakkatli olabilir. Bu nedenden dolayı Meta, herhangi bir düz yüzeyi sanal klavyeye dönüştüren araştırmasını gösterdi. Mark Zuckerberg kişisel Instagram profilinde, kendisinin ve Meta CTO'su Andrew Bosworth'un Quest 2 gözlüklerini kullanarak yüzeye kilitlenmiş sanal klavyeyi denedikleri bir video yayınladı.

    Sanal klavyeler geliyor

    Meta CEO’su Zuckerberg, sanal klavye sayesinde dakikada yaklaşık 100 kelime yazabildiğini iddia ederken Bosworth’un ise dakikada 119 kelimeye ulaştığını söylüyor. Ortalama bir insan geleneksel bir klavyede dakikada yaklaşık 40 kelime yazarken, bu alanda deneyimli veya eğitimli kişiler dakikada 70 ila 120 kelimeye ulaşabiliyor.

    Günümüzde VR ve AR'de metin girişi zahmetli ve PC'ler ve akıllı telefonlara göre önemli ölçüde daha yavaş. Yüzen sanal klavyeler, ellerinizi garip bir şekilde yukarıda tutmanızı ve her seferinde bir tuşa basmanızı gerektirir, dokunsal geri bildirim sağlamaz ve bileğinizi dinlendirmenizi engelliyor. Gelecekteki başlıklar herhangi bir düz yüzeyi sanal klavyeye dönüştürebilirse, kısmi dokunsal geri bildirim sağlar ve fiziksel bir klavye taşımanıza gerek kalmadan bileklerinizi fiziksel klavyelerde olduğu gibi dinlendirmenize olanak tanıyabilir.

    VR/AR başlıklar için önemli

    Geliştiriciler teknik olarak bugün Meat’nın Quest'lerinde el takibini ve kullanıcının konumunu kalibre etmek için yüzeye dokunmasını sağlayarak yüzey kilitli sanal klavyeler oluşturabiliyor. Ancak pratikte, sanal yüzey yüksekliğinin gerçek yüzeyden en ufak bir sapması bile yanlış tuş basımlarına neden oluyor.

    Meta, araştırmasının bu sorunu tam olarak nasıl çözdüğünü henüz paylaşmadı. Ancak klipteki masanın üzerinde referans işaretlerinin olduğu görülebiliyor. Sistem bu referans işaretlerinin tam boyutları ile önceden programlanırsa, sağlam bir dinamik kalibrasyon yapılabilir. Henüz satışa çıkmamış olan Quest 3’e Meta, ilk defa derinlik sensörü ekleyecek. Firma belki de Quest 3’e nihayetinde sanal klavye desteğini ekleyebilir. Bu arada Meta, muhtemelen bu yıl 27 Eylül'de başlayacak olan Meta Connect'te VR ve AR araştırmalarının daha fazlasını gösterecek.

    Kaynakça https://www.instagram.com/p/Cwfql7thwVl/ https://www.uploadvr.com/meta-research-any-flat-surface-virtual-keyboard/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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