Meta, metaverse ürünlerinin yer aldığı ilk fiziksel mağazasını açıyor

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Son zamanlarda birçok şirket metaverse hızla adım atmaya devam ederken, Meta (Facebook) yaptığı çalışmalar ile sektörün önde gelen isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Meta bu kez metaverse için donanım ürünleri satmak üzere yeni bir mağaza açıyor. 9 Mayıs’ta açılacak olan mağaza, Meta Burlingame kampüsünde yer alacak.

Metaverse son dönemde popülaritesini oldukça artırmayı başarmış önemli bir sektör haline geldi. Meta bu kez VR ve AR cihazlarını satmak için ilk gerçek mağazasını açıyor. 9 Mayıs’ta açılacak olan mağazada, Ray-Ban story güneş gözlükleri, Meta’nın Portal cihazı ve sanal gerçeklik kulaklığı Quest 2 gibi cihazların yer alması planlanıyor.

Meta, arttırılmış gerçeklik gözlüklerine güveniyor 1 hf. önce eklendi

Konu ile ilgili olarak Meta şu şekilde açıklama yaptı:

“Meta Store’da tüm donanım ürünlerimizle uygulamalı deneyim elde edebileceksiniz. Her şeyle etkileşime geçmenizi istiyoruz. Eşyaları toplamanı istiyoruz. Bunu hissetmenizi istiyoruz.”

Son olarak belirtmek gerekirse Apple, Google ve Microsoft gibi Meta da, kendi fiziksel mağazasını açmaya karar verdi.

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