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    Mark Zuckerberg, kemerleri daha da sıkma niyetinde: Binlerce kişi kovulacak!

    Teknoloji dünyanın en büyükleri toplamda on binlerce çalışanını işten çıkardı. Bunlardan birisi olan Meta, görünüşe göre bu hafta içinde yine binlerce kişiyi işten çıkartacak.
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    meta işten çıkarma Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz birkaç ay içinde Meta, Google, Microsoft, Amazon ve IBM gibi çok sayıda büyük teknoloji kuruluşu geniş çaplı işten çıkarmalar yaptı. Kasım 2022’te Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, 11.000’den fazla kişiyi işten çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir işten çıkarma dalgası geliyor.

    Binlerce kişi daha kovulacak

    Bloomberg raporuna göre Meta, bir kez daha binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor ve belirtilenlere göre işten çıkarmalar bu hafta içinde başlayabilir. Öte yandan Kasım 2022'den itibaren firmanın personel sayısının yüzde 13 azaldığını da belirtelim.

    meta Tam Boyutta Gör
    Meta CEO’su Mark Zuckerberg bir süre önce, bu yıl şirketin maliyetlerini düşürmeye odaklanacağını ve 2023′ü “Verimlilik Yılı” olarak belirlediğini söylemişti. Zuckerberg, Şubat ayında Meta’nın “performans göstermeyen veya artık önemli olmayabilecek projeleri sonlandırmayı” ve “kararları daha hızlı almak için orta düzey yönetim katmanlarını kaldırmayı” planladığını söyledi.

    Bu arada Meta’nın metaverse için gerekli sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini oluşturmakla görevli Reality Labs bölümü dördüncü çeyrekte 727 milyon dolar gelir getirirken aynı zamanda 4.28 milyar dolar da kaybettirdi. Metaverse işine tonlarca kaynak ayrılırken yapay zeka alanına da yoğunlaşılacağı belirtiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 9 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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