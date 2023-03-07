Mark Zuckerberg, kemerleri daha da sıkma niyetinde: Binlerce kişi kovulacak!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç ay içinde Meta, Google, Microsoft, Amazon ve IBM gibi çok sayıda büyük teknoloji kuruluşu geniş çaplı işten çıkarmalar yaptı. Kasım 2022’te Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, 11.000’den fazla kişiyi işten çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir işten çıkarma dalgası geliyor.

Binlerce kişi daha kovulacak

Bloomberg raporuna göre Meta, bir kez daha binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor ve belirtilenlere göre işten çıkarmalar bu hafta içinde başlayabilir. Öte yandan Kasım 2022'den itibaren firmanın personel sayısının yüzde 13 azaldığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Meta CEO’su Mark Zuckerberg bir süre önce, bu yıl şirketin maliyetlerini düşürmeye odaklanacağını ve 2023′ü “Verimlilik Yılı” olarak belirlediğini söylemişti. Zuckerberg, Şubat ayında Meta’nın “performans göstermeyen veya artık önemli olmayabilecek projeleri sonlandırmayı” ve “kararları daha hızlı almak için orta düzey yönetim katmanlarını kaldırmayı” planladığını söyledi.

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Bu arada Meta’nın metaverse için gerekli sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini oluşturmakla görevli Reality Labs bölümü dördüncü çeyrekte 727 milyon dolar gelir getirirken aynı zamanda 4.28 milyar dolar da kaybettirdi. Metaverse işine tonlarca kaynak ayrılırken yapay zeka alanına da yoğunlaşılacağı belirtiliyor.

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Meta, kısa süre içinde binlerce çalışanını işten çıkaracak