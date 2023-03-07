Mark Zuckerberg, kemerleri daha da sıkma niyetinde: Binlerce kişi kovulacak!

Bloomberg raporuna göre Meta, bir kez daha binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor ve belirtilenlere göre işten çıkarmalar bu hafta içinde başlayabilir. Öte yandan Kasım 2022'den itibaren firmanın personel sayısının yüzde 13 azaldığını da belirtelim.
Bu arada Meta’nın metaverse için gerekli sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini oluşturmakla görevli Reality Labs bölümü dördüncü çeyrekte 727 milyon dolar gelir getirirken aynı zamanda 4.28 milyar dolar da kaybettirdi. Metaverse işine tonlarca kaynak ayrılırken yapay zeka alanına da yoğunlaşılacağı belirtiliyor.
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez