Meta, metaverse dünyasının yeni versiyonunu inşa ediyor

Metaverse yenileniyor
Meta'nın Metaverse Başkan Yardımcısı Vishal Shah, Horizon Worlds'ü daha cazip hale getirmek için Meta'nın artık birinci taraf sanal gerçeklik oyunları yapmaya odaklanan Ouro Interactive adlı bir şirket içi stüdyosu olduğunu söyledi. Stüdyonun ilk VR oyunu olan Super Rumble adlı nişancı oyunu da geçtiğimiz gün piyasaya çıktı ve Horizon Worlds üzerine inşa edilen diğer VR oyunlarından daha iyi grafikler ve doğruluk içerdiği bildirildi.
Shah, bu video oyununun aynı zamanda Meta'nın Horizon Worlds'ün mobil versiyonunu piyasaya sürdüğünde test etmeyi planladığı ilk VR video oyunlarından biri olacağını söyledi. "Bu kesinlikle yeni bir dünyadan çok daha fazlası" diyen Shah, bundan "Horizon Worlds'ün yeni nesli" olarak söz etti.
Horizon Worlds için kritik adımlar
Horizon Worlds'ün yenilenmesi, şirketin Reality Labs birimlerinin 276 milyon dolar gelir elde ederken 3,7 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini gösteren Meta'nın son kazanç raporu sırasında geldi. Reality Labs birimi 2022'nin başından bu yana 21 milyar doların üzerinde zarar etti. 2020 yılında kurulan birimin toplam zararı ise 40 milyar doların üzerinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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