Meta, metaverse dünyasının yeni versiyonunu inşa ediyor

Tam Boyutta Gör Meta, sosyal platform büyük bir kitle bulmakta zorlanırken Horizon Worlds sanal gerçeklik dünyasını daha fazla video oyunu içerecek şekilde elden geçirmeyi hedefliyor. İnsanların avatar yaratabildiği ve diğer oyuncularla etkileşime girebildiği ücretsiz sanal gerçeklik sosyal ağ olan Horizon Worlds, firmanın Reality Labs birimine şimdiye kadar onlarca milyar dolar zarar verdi.

Metaverse yenileniyor

Meta'nın Metaverse Başkan Yardımcısı Vishal Shah, Horizon Worlds'ü daha cazip hale getirmek için Meta'nın artık birinci taraf sanal gerçeklik oyunları yapmaya odaklanan Ouro Interactive adlı bir şirket içi stüdyosu olduğunu söyledi. Stüdyonun ilk VR oyunu olan Super Rumble adlı nişancı oyunu da geçtiğimiz gün piyasaya çıktı ve Horizon Worlds üzerine inşa edilen diğer VR oyunlarından daha iyi grafikler ve doğruluk içerdiği bildirildi.

Meta'nın Reality Labs birimi: 21 milyar dolarlık felaket 2 gün önce eklendi

Shah, bu video oyununun aynı zamanda Meta'nın Horizon Worlds'ün mobil versiyonunu piyasaya sürdüğünde test etmeyi planladığı ilk VR video oyunlarından biri olacağını söyledi. "Bu kesinlikle yeni bir dünyadan çok daha fazlası" diyen Shah, bundan "Horizon Worlds'ün yeni nesli" olarak söz etti.

Horizon Worlds için kritik adımlar

Tam Boyutta Gör Meta yeni Horizon Worlds'ü inşa ettikçe daha fazla video oyununun piyasaya çıkacağını söyleyen Shah, Meta'nın VR platformunun altyapısını da daha yüksek kaliteli ve daha karmaşık oyunları destekleyecek ve üçüncü taraf geliştiriciler için daha fazla araç sağlayacak şekilde yenilediğini açıkladı. Ayrıca Meta, Horizon Worlds'ün mobil versiyonunu yayınladığında, uygulamanın akıllı telefonlar ile şirketin Quest VR başlıkları arasında bir köprü görevi görmesini planlanıyor.

Horizon Worlds'ün yenilenmesi, şirketin Reality Labs birimlerinin 276 milyon dolar gelir elde ederken 3,7 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini gösteren Meta'nın son kazanç raporu sırasında geldi. Reality Labs birimi 2022'nin başından bu yana 21 milyar doların üzerinde zarar etti. 2020 yılında kurulan birimin toplam zararı ise 40 milyar doların üzerinde.

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