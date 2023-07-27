Meta'nın Metaverse hayalindeki kabus: 21 milyar dolarlık zarar!

Tam Boyutta Gör Meta, geçtiğimiz gün ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı. Meta, 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez çift haneli gelir artışı bildirirken şirketin metaverse kolu olan ve sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştiren Reality Labs birimi bir kez daha devasa bir zarar açıkladı. Mark Zuckerberg’in metaverse hayali her geçen çeyrekte gerçekliğin altında ezilmeye devam ediyor.

Reality Labs ve gerçeklik

Reality Labs, ilk çeyrekte elde ettiği 339 milyon dolarlık gelire kıyasla ikinci çeyrekte 276 milyon dolar satış kaydetti. Birimin bu çeyrekteki zarar ise 3,7 milyar dolar oldu. İlk çeyrekteki zarar ise 3,99 milyar dolar olmuştu. Geçen yıl Meta'nın Reality Labs birimi toplam 13,7 milyar dolar kaybederken, kısmen şirketin Quest markalı VR başlıklarının satışından kaynaklanan 2,16 milyar dolar gelir elde etmişti. Tüm bu rakamlar bir araya geldiğinde ise Reality Labs, 2022’nin başından bu yana 21,3 milyar dolar zarar kaydetti.

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Meta, Reality Labs birimindeki faaliyet kayıplarını artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik alanında devam eden ürün geliştirme faaliyetlerine ve ekosistemi ölçeklendirmek için yapılan yatırımlara bağlıyor. Öte yandan Reality Labs, 2020 yılından bu yana Meta’ya 33 milyar dolardan fazla kaynak kaybettirdi. Zararlara rağmen Meta, bu alandaki arzusundan vazgeçmiş değil. Firma aylık 7,99 dolar olan VR abonelik hizmeti duyurdu. Ayrıca yeni Meta Quest 3 başlığı da geçtiğimiz ay duyuruldu.

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