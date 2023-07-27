Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta'nın Metaverse hayalindeki kabus: 21 milyar dolarlık zarar!

    Meta'nın Reality Labs birimi, 21 milyar dolarlık devasa zararla sarsılıyor! Mark Zuckerberg’in Metaverse hayali gerçeklikle buluşurken ciddi maliyetlerle boğuşuyor.
    Oy Ver
    Meta'nın Reality Labs birimi: 21 milyar dolarlık felaket Tam Boyutta Gör
    Meta, geçtiğimiz gün ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı. Meta, 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez çift haneli gelir artışı bildirirken şirketin metaverse kolu olan ve sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştiren Reality Labs birimi bir kez daha devasa bir zarar açıkladı. Mark Zuckerberg’in metaverse hayali her geçen çeyrekte gerçekliğin altında ezilmeye devam ediyor.

    Reality Labs ve gerçeklik

    Reality Labs, ilk çeyrekte elde ettiği 339 milyon dolarlık gelire kıyasla ikinci çeyrekte 276 milyon dolar satış kaydetti. Birimin bu çeyrekteki zarar ise 3,7 milyar dolar oldu. İlk çeyrekteki zarar ise 3,99 milyar dolar olmuştu. Geçen yıl Meta'nın Reality Labs birimi toplam 13,7 milyar dolar kaybederken, kısmen şirketin Quest markalı VR başlıklarının satışından kaynaklanan 2,16 milyar dolar gelir elde etmişti. Tüm bu rakamlar bir araya geldiğinde ise Reality Labs, 2022’nin başından bu yana 21,3 milyar dolar zarar kaydetti.

    Meta, Reality Labs birimindeki faaliyet kayıplarını artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik alanında devam eden ürün geliştirme faaliyetlerine ve ekosistemi ölçeklendirmek için yapılan yatırımlara bağlıyor. Öte yandan Reality Labs, 2020 yılından bu yana Meta’ya 33 milyar dolardan fazla kaynak kaybettirdi. Zararlara rağmen Meta, bu alandaki arzusundan vazgeçmiş değil. Firma aylık 7,99 dolar olan VR abonelik hizmeti duyurdu. Ayrıca yeni Meta Quest 3 başlığı da geçtiğimiz ay duyuruldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türknet mi türk telekom mu the system has posted in safe mode kasaya elektrik gelmiyor hyundai starex yakıt tüketimi boyner ayakkabı garanti süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız