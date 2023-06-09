Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından çeşitli sorunlar ve tartışmalar ile gündeme gelen Twitter, yerini yeni bir oyuncuya bırakabilir. Daha önce sizlere Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta'nın yeni br metin tabanlı sosyal medya platformu üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Bugün, bu uygulamadan ilk görüntüler geldi. İşte Twitter'ın yeni rakibi.

Meta’nın Twitter'a rakip platformu ilk kez görüntülendi

Meta’nın dün gerçekleştirilen şirket içi toplantısında, Project 92 kod adlı yeni sosyal medya platformunun ilk görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülere bakıldığında, platformda kullanılan arayüz tasarımının büyük oranda Instagram'a benzediğini görüyoruz. Niketim kullanıcı paylaşımları alt alta sıralanırken, Instagram'ın yorumlar bölümünde karşımıza çıkan benzer karakterler kullanılmış.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kısa süre önce yapılan açıklamada Meta'nın Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox, yeni sosyal medya uygulamasının kullanıcıların Instagram hesaplarını ve takipçilerini yeni platforma taşımalarına olanak tanıyan ActivityPub protokolünü kullanacağını duyurdu.. Ek olarak yetkili isim, platformda yer alacak Instagram entegrasyonuna vurgu yaparak, bu uygulamayı ''Twitter'a yanıt'' olarak nitelendirdi.

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Yeni uygulamanın henüz nihai ismi veya çıkış tarihi belli değil. Ancak geliştirme sürecinin ocak ayında başladığı belirtilirken, Meta tarafından en kısa sürede kullanıma açılması bekleniyor.

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Meta’nın Twitter uygulamasından ilk görüntüler paylaşıldı