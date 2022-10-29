Meta Quest 3 sanal gerçeklik başlığı için tarih verildi: 2023'te çıkacak

Cihazın tam teşekküllü yeni bir sanal gerçeklik başlığı mı yoksa Quest Pro'nun düşük fiyat etiketine sahip tüketici versiyonu mu olacağı bilinmiyor. Ancak "yeni nesil cihaz" ifadesinden ilk seçeneğin geçerli olma ihtimalinin yüksek olduğunu anlıyoruz.
CAD görselleri ve prototipi sızdırıldı
Hatırlayacağınız üzere Meta Quest Pro modeli 25 Ekim'de satışa çıkmıştı. Şirket bu cihaz için 1.500 dolar gibi yüksek bir ücret talep ediyor. Meta Quest 3, Quest Pro'ya kıyasla daha bütçe dostu bir sanal gerçeklik başlığı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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