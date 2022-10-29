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    Anlık Bildirim

    Meta Quest 3 sanal gerçeklik başlığı için tarih verildi: 2023'te çıkacak

    Meta yeni sanal gerçeklik başlığının çıkış tarihiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket yeni nesil Quest başlığının önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini duyurdu.
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    Meta Quest 3 VR başlığı için tarih verildi: 2023'te çıkacak Tam Boyutta Gör
    Meta Corporation'ın üç aylık finans raporu, şirketin yeni sanal gerçeklik başlığının 2023 yılında piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Meta Quest 3'ten bahsediyoruz fakat henüz resmi olarak duyurulmadığı için bu isimle çıkış yapacağı kesin değil.

    Cihazın tam teşekküllü yeni bir sanal gerçeklik başlığı mı yoksa Quest Pro'nun düşük fiyat etiketine sahip tüketici versiyonu mu olacağı bilinmiyor. Ancak "yeni nesil cihaz" ifadesinden ilk seçeneğin geçerli olma ihtimalinin yüksek olduğunu anlıyoruz.

    Meta Quest 3 VR başlığı için tarih verildi: 2023'te çıkacak Tam Boyutta Gör

    CAD görselleri ve prototipi sızdırıldı

    Hatırlayacağınız üzere Meta Quest Pro modeli 25 Ekim'de satışa çıkmıştı. Şirket bu cihaz için 1.500 dolar gibi yüksek bir ücret talep ediyor. Meta Quest 3, Quest Pro'ya kıyasla daha bütçe dostu bir sanal gerçeklik başlığı olacak.

    Meta Quest 3 VR başlığı için tarih verildi: 2023'te çıkacak Tam Boyutta Gör
    Mark Zuckerberg daha önce de Meta Quest 3 hakkında konuşmuş ve cihazın fiyat aralığının 300 ila 500 dolar arasında olacağını söylemişti. Geçen ayın sonlarında ise sanal gerçeklik başlığının CAD görselleri ve prototipi internete sızdırıldı.
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