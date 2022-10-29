Meta Quest 3 sanal gerçeklik başlığı için tarih verildi: 2023'te çıkacak

Tam Boyutta Gör Meta Corporation'ın üç aylık finans raporu, şirketin yeni sanal gerçeklik başlığının 2023 yılında piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Meta Quest 3'ten bahsediyoruz fakat henüz resmi olarak duyurulmadığı için bu isimle çıkış yapacağı kesin değil.

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Cihazın tam teşekküllü yeni bir sanal gerçeklik başlığı mı yoksa Quest Pro'nun düşük fiyat etiketine sahip tüketici versiyonu mu olacağı bilinmiyor. Ancak "yeni nesil cihaz" ifadesinden ilk seçeneğin geçerli olma ihtimalinin yüksek olduğunu anlıyoruz.

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CAD görselleri ve prototipi sızdırıldı

Hatırlayacağınız üzere Meta Quest Pro modeli 25 Ekim'de satışa çıkmıştı. Şirket bu cihaz için 1.500 dolar gibi yüksek bir ücret talep ediyor. Meta Quest 3, Quest Pro'ya kıyasla daha bütçe dostu bir sanal gerçeklik başlığı olacak.

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg daha önce de Meta Quest 3 hakkında konuşmuş ve cihazın fiyat aralığının 300 ila 500 dolar arasında olacağını söylemişti. Geçen ayın sonlarında ise sanal gerçeklik başlığının CAD görselleri ve prototipi internete sızdırıldı.

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