Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerinde video kayıt süresini uzatıyor

Tam Boyutta Gör Meta, yeni yayınladığı güncellemeyle Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerindeki video kayıt sınırını genişletti. Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerde bulunan dahili kamera, ürünün ilgi çekici olmasının en büyük nedenlerinden biri ancak her zaman biraz sınırlıydı.

Video kayıt süresi 3 dakikaya çıkıyor

Yönlendirmenin dikey olarak kilitlenmesinin yanı sıra videolar, uzatma seçeneği olmaksızın yalnızca bir dakikaya kadar kaydedilebiliyordu. Ancak Meta son yayınladığı güncellemeyle bunu değiştiriyor. Yazılım sürümü 6.0 şu anda tüm Ray-Ban Meta akıllı gözlükler de kullanılabilir olacak.

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Mayıs ayının sonunda duyurulan çeşitli değişiklikler de yeni güncelleme ile beraber gelecek. Buna Calm, Amazon Music ve daha fazlası için tüm yeni destekler dahil ediliyor. Ancak Meta, daha önce video kaydının daha uzun olacağını duyurmamıştı.

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