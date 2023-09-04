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    Meta ve LG ortaklaşa Apple Vision Pro'ya rakip hazırlıyor

    Apple'ın Vision Pro'yu tanıtması birçok rakip firmayı kendi üst düzey AR başlığını geliştirmeye itti. Koreden gelen son bilgiler Meta ve LG'nin ortaklaşa bir cihaz geliştirdiğini gösteriyor.
    Meta ve LG ortaklaşa Apple Vision Pro'ya rakip hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın geçtiğimiz aylarda Vision Pro isimli artırılmış gerçeklik başlığını tanıtması rakipler arasında bir hareketliliğe yol açtı. Bu firmaladan biri de Güney Koreli dev LG ile iş birliği yaptığı söylenen Meta. Koreden gelen haberler yeni bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

    Meta ve LG arasındaki ortaklığın amacı Apple'ın 3.499 dolarlık ürününden daha uygun fiyatlı üst sınıf bir artırılmış gerçeklik başlığı geliştirmek. Koreli kaynaklara göre yeni ürün Quest 4 Pro olarak adlandırılacak. Cihazın 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Meta ve LG ortaklaşa Apple Vision Pro'ya rakip hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Önce ucuz model gelecek

    Bunun öncesinde ise Meta fiyat-duyarlı pazarı hedefleyen bir model çıkaracak. Raporda, 200 doların altında düşük fiyatlı bir cihazın 2024 yılında piyasaya sürüleceği yazıyor. Bunu 2025 yılında Quest 4 Pro takip edecek. Ancak bu başlığın nasıl bir fiyatla geleceği belli değil.

    LG'nin bu süreçteki rolüne gelecek olursak; şirket 2019 yılında karma gerçeklik başlığıyla ilgili bir patent başvurusunda bulundu ve Ar-Ge çalışmalarına odaklandı. Ancak bu patentin Meta'nın AR başlığıyla ilgili olup olmadığı belli değil. İki şirket arasındaki en son ortaklığın ne anlam ifade ettiğini öğrenmek için yeni sızıntıları beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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