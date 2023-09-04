Tam Boyutta Gör Apple'ın geçtiğimiz aylarda Vision Pro isimli artırılmış gerçeklik başlığını tanıtması rakipler arasında bir hareketliliğe yol açtı. Bu firmaladan biri de Güney Koreli dev LG ile iş birliği yaptığı söylenen Meta. Koreden gelen haberler yeni bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

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Meta ve LG arasındaki ortaklığın amacı Apple'ın 3.499 dolarlık ürününden daha uygun fiyatlı üst sınıf bir artırılmış gerçeklik başlığı geliştirmek. Koreli kaynaklara göre yeni ürün Quest 4 Pro olarak adlandırılacak. Cihazın 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Önce ucuz model gelecek

Bunun öncesinde ise Meta fiyat-duyarlı pazarı hedefleyen bir model çıkaracak. Raporda, 200 doların altında düşük fiyatlı bir cihazın 2024 yılında piyasaya sürüleceği yazıyor. Bunu 2025 yılında Quest 4 Pro takip edecek. Ancak bu başlığın nasıl bir fiyatla geleceği belli değil.

LG'nin bu süreçteki rolüne gelecek olursak; şirket 2019 yılında karma gerçeklik başlığıyla ilgili bir patent başvurusunda bulundu ve Ar-Ge çalışmalarına odaklandı. Ancak bu patentin Meta'nın AR başlığıyla ilgili olup olmadığı belli değil. İki şirket arasındaki en son ortaklığın ne anlam ifade ettiğini öğrenmek için yeni sızıntıları beklememiz gerekecek.

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Meta ve LG ortaklaşa Apple Vision Pro'ya rakip hazırlıyor