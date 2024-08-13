Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok'un gözü popüler mesajlaşma uygulamalarında: İşte yeni gelen özellik

    TikTok, platforma grup sohbetleri eklediğini duyurdu. Popüler sosyal medya uygulaması, yeni özelliğiyle WhatsApp, Telegram, iMessage gibi popüler mesajlaşma servislerine rakip olacak gibi görünüyor.
    tiktok grup sohbetleri özelliği Tam Boyutta Gör
    TikTok, Pazartesi günü platforma gelecek büyük bir güncellemeyi duyurdu. TikTok, artık grup sohbetlerini destekliyor. İnsanlar, TikTok’ta beğendikleri videoları artık popüler mesajlaşma uygulamaları yerine platform üzerinden birbirleriyle paylaşabilecek. Kullanıcılar, videoları TikTok’ta birlikte izleyebilecek yorum yapabilecek ve tepki verebilecek.

    Bireysel mesajlarda olduğu gibi, grup sohbetlerinde de yaş kısıtlaması var. Grup sohbetler, 15 yaş üzeri kullanıcılara açık. TikTok, 16 - 17 yaş arası gençleri korumak için güvenlik önlemleri eklendiğini de belirtiyor. Gençler de dahil olmak üzere herkes, yalnızca ortak bir takipçi tarafından grup sohbetine eklenebiliyor. Genç bir kullanıcı bir grup sohbetine katılma daveti aldığında, grupta en az bir ortak arkadaş olmadığı sürece katılamıyor. Ayrıca, genç kullanıcı grup sohbeti oluşturduğunda TikTok, yeni katılanları incelemesini ve onaylamasını istiyor.

    TikTok’ta grup sohbeti oluşturma adımları

    1. TikTok uygulamasını açın.
    2. Gelen kutunuzun üst kısmındaki “Sohbet” düğmesine dokunun.
    3. Mesajlar listesinde bir ada dokunun.
    4. Diğer seçenekler… düğmesine dokunarak grup sohbeti oluşturun.
    5. Gruba dahil etmek istediğiniz kişileri seçin.
    6. Grup sohbetini başlat butonuna dokunun.

    TikTok grup sohbetlerine en fazla 31 kişi ekleyebilirsiniz. TikTok’ta bir gruba katılmak içinse; TikTok uygulamasın açın ve “Gelen kutusu”na dokunun. Davet’e ardından “Gruba katıl” butonuna dokunun. TikTok, “Doğrudan mesaj gizlilik ayarlarınız “Kimse” olarak ayarlanmadığı sürece yalnızca arkadaşlarınızın sizi grup sohbetlerine katılmaya davet edebileceğini unutmayın” diyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internet kablosu renkleri dianabol nedir ihaleden tr güvenilir mi e devlet sevk başvurusu yapamıyorum honda civic fd6 multimedya tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 14 21DK0059TX
    Lenovo ThinkBook 14 21DK0059TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız