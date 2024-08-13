TikTok'un gözü popüler mesajlaşma uygulamalarında: İşte yeni gelen özellik

Tam Boyutta Gör TikTok, Pazartesi günü platforma gelecek büyük bir güncellemeyi duyurdu. TikTok, artık grup sohbetlerini destekliyor. İnsanlar, TikTok’ta beğendikleri videoları artık popüler mesajlaşma uygulamaları yerine platform üzerinden birbirleriyle paylaşabilecek. Kullanıcılar, videoları TikTok’ta birlikte izleyebilecek yorum yapabilecek ve tepki verebilecek.

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Bireysel mesajlarda olduğu gibi, grup sohbetlerinde de yaş kısıtlaması var. Grup sohbetler, 15 yaş üzeri kullanıcılara açık. TikTok, 16 - 17 yaş arası gençleri korumak için güvenlik önlemleri eklendiğini de belirtiyor. Gençler de dahil olmak üzere herkes, yalnızca ortak bir takipçi tarafından grup sohbetine eklenebiliyor. Genç bir kullanıcı bir grup sohbetine katılma daveti aldığında, grupta en az bir ortak arkadaş olmadığı sürece katılamıyor. Ayrıca, genç kullanıcı grup sohbeti oluşturduğunda TikTok, yeni katılanları incelemesini ve onaylamasını istiyor.

TikTok’ta grup sohbeti oluşturma adımları

TikTok uygulamasını açın. Gelen kutunuzun üst kısmındaki “Sohbet” düğmesine dokunun. Mesajlar listesinde bir ada dokunun. Diğer seçenekler… düğmesine dokunarak grup sohbeti oluşturun. Gruba dahil etmek istediğiniz kişileri seçin. Grup sohbetini başlat butonuna dokunun.

TikTok grup sohbetlerine en fazla 31 kişi ekleyebilirsiniz. TikTok’ta bir gruba katılmak içinse; TikTok uygulamasın açın ve “Gelen kutusu”na dokunun. Davet’e ardından “Gruba katıl” butonuna dokunun. TikTok, “Doğrudan mesaj gizlilik ayarlarınız “Kimse” olarak ayarlanmadığı sürece yalnızca arkadaşlarınızın sizi grup sohbetlerine katılmaya davet edebileceğini unutmayın” diyor.

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