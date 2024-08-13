TikTok'un gözü popüler mesajlaşma uygulamalarında: İşte yeni gelen özellik

Bireysel mesajlarda olduğu gibi, grup sohbetlerinde de yaş kısıtlaması var. Grup sohbetler, 15 yaş üzeri kullanıcılara açık. TikTok, 16 - 17 yaş arası gençleri korumak için güvenlik önlemleri eklendiğini de belirtiyor. Gençler de dahil olmak üzere herkes, yalnızca ortak bir takipçi tarafından grup sohbetine eklenebiliyor. Genç bir kullanıcı bir grup sohbetine katılma daveti aldığında, grupta en az bir ortak arkadaş olmadığı sürece katılamıyor. Ayrıca, genç kullanıcı grup sohbeti oluşturduğunda TikTok, yeni katılanları incelemesini ve onaylamasını istiyor.
TikTok’ta grup sohbeti oluşturma adımları
- TikTok uygulamasını açın.
- Gelen kutunuzun üst kısmındaki “Sohbet” düğmesine dokunun.
- Mesajlar listesinde bir ada dokunun.
- Diğer seçenekler… düğmesine dokunarak grup sohbeti oluşturun.
- Gruba dahil etmek istediğiniz kişileri seçin.
- Grup sohbetini başlat butonuna dokunun.
TikTok grup sohbetlerine en fazla 31 kişi ekleyebilirsiniz. TikTok’ta bir gruba katılmak içinse; TikTok uygulamasın açın ve “Gelen kutusu”na dokunun. Davet’e ardından “Gruba katıl” butonuna dokunun. TikTok, “Doğrudan mesaj gizlilik ayarlarınız “Kimse” olarak ayarlanmadığı sürece yalnızca arkadaşlarınızın sizi grup sohbetlerine katılmaya davet edebileceğini unutmayın” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.