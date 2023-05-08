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    Meta'yı taklit eden onaylı Facebook sayfaları ortaya çıktı!

    Onaylı Facebook sayfalarına dikkat! Hackerlar, doğrulanmış hesapları ele geçirip Meta paylaşmış gibi görünen reklamlar yayınlıyor.                               
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    doğrulanmış facebook hesapları hackleniyor Tam Boyutta Gör
    Hackerlar, kötü amaçlı yazılım dağıtmak amacıyla doğrulanmış Facebook sayfalarını ele geçirip platform üzerinden reklam yayınlıyorlar. İşte detaylar:

    Meta ve Google ismini kullanıyorlar

    Bu reklamların arkasında kimlerin olduğu bilinmemekle birlikte işleyiş şu şekilde; Öncelikli olarak popüler Facebook sayfaları hedef alınıyor. Bu hesaplar uzun süredir aktif ve milyonlarca takipçiye sahip. Hesaba erişim elde edildiğinde sayfanın adı doğrudan Meta veya Google’ın gibi gösterilmek amacıyla değiştiriliyor. Ardından Facebook’ta sayfa yöneticileri ve reklamcıları hedef alan bir reklam satın alınıyor. Reklamda açık bir şekilde zararlı indirme linki paylaşmadan önce “Daha profesyonel ve güvenli bir araca geçin.”, “Güvenlik sorunlarıyla nedeniyle artık tarayıcıda reklam hesaplarını yönetemeyeceksiniz.” gibi ilgi çekici cümleler kullanılıyor.

    Bu hesaplar nasıl ele geçiriliyor, Facebook bu kadar kolay bir şekilde Meta adının kullanılmasına nasıl izin veriyor, isim değişikliğinden sonra mavi onay rozetini nasıl koruyorlar, reklamları alıp nasıl yayınlayabiliyorlar gibi reklamlara ilişkin sorulabilecek pek çok soru var. Facebook, bu olayın yaşanmasının ardından etkilenen tüm hesapları devre dışı bıraktı ve kötü niyetli reklam kampanyalarını sonlandırdı. Ayrıca, artık Facebook sayfası adını değiştirmişse açıkça görebiliyorsunuz.

    Meta sözcüsü, dolandırıcılık ve hack olaylarını tespit etmek ve önlemek için önemli kaynaklara yatırım yaptıklarını söylüyor ancak dolandırıcılar denemekten vazgeçmiyor.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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