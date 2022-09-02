Metaverse platformu Zepeto, telekom devi True ile iş birliği yaptı

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Güney Kore merkezli metaverse platformu Zepeto, Tayland’ın metaverse ekosistemini büyütmek için telekomünikasyon ve dijital hizmet sağlayıcısı True Corporation ile bir anlaşma imzaladı. Zepeto dijital geleceğe yönelik, dijital ve fiziksel deneyim sağlayacak.

Metaverse‘ün gelişmesiyle birlikte bu alanda çalışan şirketlerin sayısı da artmaya başladı. Metaverse platformları bu alanda yeni bir iş kolu oluşturdu.

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Tayland'da milyonlarca kişi metaverse platformlarını kullanıyor

Tayland metaverse alanında çok sayıda kullanıcıya sahip ülkelerden biri konumunda. Zepeto, Tayland’da milyonlarca kullanıcıya ve yaklaşık 500 bin içerik oluşturucuya sahip olduğunu açıkladı. Son olarak Güney Koreli internet devi Naver’in bir yan kuruluşu olan Naver Z, kısa süre önce aylık ortalama 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu duyurmuştu.

Zepeto, çeşitli sektörlere yönelik iş birliklerine devam ediyor. Bugün True ile anlaşan şirket, daha önce de K-pop müzik grubu Blackpink ile iş birliği yaptığını açıklamıştı.

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Metaverse platformu Zepeto, True ile iş birliği yaptı