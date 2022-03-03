Windows 11'in yeni sürümüne kredi kartı bağlanabiliyor

Yazılım devi Microsoft, resmi blog sayfasında Windows 11'in yeni bir test sürümünü yayınladığını duyurdu. Windows Insider kullanıcılarına sunulan 22567 yapı numaralı sürümdeki en dikkat çekici yenilik işletim sistemine kredi kartı bağlanabilmesi oldu.
Şirkete göre bu özellik Microsoft Store veya Xbox aracılığıyla satın alınan ücretli hizmetler ve abonelikler için gerekli. İşletim sistemi ayrıca kartın kullanım süresinin dolmak üzere olup olmadığını kullanıcıya hatırlatarak hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanmasını sağlayacak.
Akıllı Uygulama Denetimi de geldi
Windows 11'in yeni test sürümünde Akıllı Uygulama Denetimi (SAC) de var. Şirket bu özelliği güvenilmeyen veya potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları engelleyen yeni bir güvenlik işlevi olarak tanımlıyor. Bununla birlikte artık Windows 11 kurulumunun bir parçası olarak ekrandaki QR kodu taratarak Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..