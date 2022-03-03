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Yazılım devi Microsoft, resmi blog sayfasında Windows 11'in yeni bir test sürümünü yayınladığını duyurdu. Windows Insider kullanıcılarına sunulan 22567 yapı numaralı sürümdeki en dikkat çekici yenilik işletim sistemine kredi kartı bağlanabilmesi oldu.

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Şirkete göre bu özellik Microsoft Store veya Xbox aracılığıyla satın alınan ücretli hizmetler ve abonelikler için gerekli. İşletim sistemi ayrıca kartın kullanım süresinin dolmak üzere olup olmadığını kullanıcıya hatırlatarak hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanmasını sağlayacak.

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Akıllı Uygulama Denetimi de geldi

Windows 11'in yeni test sürümünde Akıllı Uygulama Denetimi (SAC) de var. Şirket bu özelliği güvenilmeyen veya potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları engelleyen yeni bir güvenlik işlevi olarak tanımlıyor. Bununla birlikte artık Windows 11 kurulumunun bir parçası olarak ekrandaki QR kodu taratarak Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabileceksiniz.

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Windows 11'in yeni sürümüne kredi kartı bağlanabiliyor