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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı?

    Xiaomi'nin sıradışı tasarıma sahip akıllı telefonunun kaderi belli oldu. Çinli şirketin kurucusu cihazın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusundaki söylentilere son noktayı koyan bir açıklama yaptı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı?
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    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Weibo sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçileriyle sohbet etti. Deneyimli yönetici kullanıcıların en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra"

    Yeni MIX serisi cihazlar olacak mı?

    "MIX, Xiaomi'nin en son teknolojideki gücünün bir göstergesidir ve Xiaomi fanlarının beklentilerini karşılıyor. Çok çalışıyoruz ve Xiaomi'nin beklentilerini karşılayan bir MIX oluşturmayı umuyoruz. Yeni nesil MIX'in piyasaya sürülmesi biraz zaman alacak."

    Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı?
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    MIX Alpha ne zaman seri üretime girecek?

    "MIX Alpha, ticari bir cihazdan çok bir araştırma projesidir. Gerekli araştırmaları yaptık, ancak akıllı telefonun seri üretiminin çok zahmetli olacağına karar verdik. Bu nedenle modelin üretimini bırakıp yeni nesil MIX'i oluşturmaya odaklandık."

    Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı?
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    Araştırma projesi olarak kalacak

    Lei Jun'un sözleri sıradışı tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın sadece bir araştırma projesi olarak kalacağını gösteriyor. Yani 2.800 dolar fiyat biçilen cihaz, şirketin "neler yapabileceğini" gösteren bir vitrin görevi gördü.



    http://news.mydrivers.com/1/705/705338.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mert_06 1 hf. en beğenilen
    Şirketin neler yapabileceğini değil, neler yapamayacağını gösterdi.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mert_06 1 hf. en beğenilen
    Şirketin neler yapabileceğini değil, neler yapamayacağını gösterdi.
    Yanıtla +5
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    buraxus (Burak Tüzen ) 1 hf.
    Çıksın bir an önce de şu ekran kasa fetişleri bi rahatlasınlar iyice...
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    th9 1 hf. yeni yorumcu
    fiyatı normal olarak çıktığında en çok satılan cihazlardan olur bence.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 hf.
    Doğru karar, işlevsel değildi zaten.
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