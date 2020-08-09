Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı?

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Weibo sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçileriyle sohbet etti. Deneyimli yönetici kullanıcıların en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

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Yeni MIX serisi cihazlar olacak mı?

"MIX, Xiaomi'nin en son teknolojideki gücünün bir göstergesidir ve Xiaomi fanlarının beklentilerini karşılıyor. Çok çalışıyoruz ve Xiaomi'nin beklentilerini karşılayan bir MIX oluşturmayı umuyoruz. Yeni nesil MIX'in piyasaya sürülmesi biraz zaman alacak."

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MIX Alpha ne zaman seri üretime girecek?

"MIX Alpha, ticari bir cihazdan çok bir araştırma projesidir. Gerekli araştırmaları yaptık, ancak akıllı telefonun seri üretiminin çok zahmetli olacağına karar verdik. Bu nedenle modelin üretimini bırakıp yeni nesil MIX'i oluşturmaya odaklandık."

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Araştırma projesi olarak kalacak

Lei Jun'un sözleri sıradışı tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın sadece bir araştırma projesi olarak kalacağını gösteriyor. Yani 2.800 dolar fiyat biçilen cihaz, şirketin "neler yapabileceğini" gösteren bir vitrin görevi gördü.

http://news.mydrivers.com/1/705/705338.htm

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