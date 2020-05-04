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    Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı

    Michael Jordan ve Chicago Bulls'un efsanevi 1997-1998 sezonunu anlatan The Last Dance belgeseli, şu anda dünyanın en popüler belgeseli konumunda bulunuyor. Belgeseli Netflix üzerinden izleyebilirsiniz
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    20
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı
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    Netflix-ESPN ortaklığında hazırlanan Michael Jordan belgeseli The Last Dance, kısa sürede müthiş bir popülerliğe ulaşmayı başardı. Bloomberg'de yer alan habere göre The Last Dance şu anda dünyanın en popüler belgeseli konumunda bulunuyor. The Last Dance'in, bir diğer Netflix belgeseli olan Tiger King'i geride bıraktığı belirtilmiş.

    The Last Dance belgeseli, Michael Jordan'lı Chicago Bulls'un efsanevi 1997-1998 sezonuna odaklanıyor. Emekliliği üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen Michael Jordan hala dünyanın en popüler sporcularından birisi. The Last Dance'in yakaladığı inanılmaz başarı da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Dönemin basketbolusuna ilgisi olsun veya olmasın dünyanın her tarafından seyirciler belgesele büyük ilgi gösterdi. 

    ABD'deki izlenme rakamlarıyla ilgili konuşan ESPN yetkilisi Isabelle Lopez,"Üçüncü ve dördüncü bölümler ESPN ve ESPN2'de ortalama 5,9 milyon seyirci çekti. Üçüncü bölüm için 6,1 milyon, dördüncü bölüm için ise 5,7 milyon rakamlarını gördük." ifadelerini kullandı. The Last Dance, ESPN tarihinin en popüler belgeseli olmayı başarmış.

    The Last Dance'in dünya geneli yayın hakları Netflix'e ait. Yeni bölümler Pazar günleri Amerika'da ESPN'de yayınlanıyor, Türkiye'de ise Pazartesi Netflix Türkiye'den izlenebiliyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-29/-the-last-dance-overtakes-tiger-king-as-world-s-top-documentary Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moldova_lover (ahmet genç) 2 gün
    Efsane olmuş,ama devamı olacak mı?Çünkü 6.şampiyonun konferans finalinde kaldılar.
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    Askaparta 1 hf.
    Vay be, gececi tayfamız.
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    The Hollow 1 hf.
    Vay be, efsane çocukluk zamanlarıma denk gelmişti. Gece TV'de NBA maçlarını seyrettiğimi, arkadaşlarla basketbol oynadığımızda her baskette babanız MJ cümlelerimi hatırlıyorum. Hayal meyal kalmış. Açıkçası şimdiler de MJ denilince aklıma "Stop it. Get some help" cümleleri geliyor.

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    Ray Kurzweil 1 hf.
    Michael Jordan bambaşka oyuncuydu. Lebron filan yeni yetme ergen eğlencisi olur Jordan'ın yanında.
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    CW_X 1 hf.
    Chicago Bulls-Utah Jazz finali unutulur mu be Gece kalkar maçı izler bitince okula giderdik.Arkadaş grubunun tamamı maçı izler okulda kritiğini yapardık Bir tarafta jordan diğer tarafta karl malone(postacı).Gerçek efsanelerin olduğu yıllardı.Hele dennis rodman yok mu adamım ya her maça başka kafayla çıkardı
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    10 numara belgesel. Çamur atanlar gidip kumda oynasınlar.

    [spoiler=3871249629]Ah ah Air Jordan'ım olamamıştı. Hey gidi hey. Ne güzel anlatmışlar belgeselde...[/spoiler]
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    kingsix (Murat Arman) 1 hf.
    Yeni bölumlerinin yayinlanmasi dört göz ile bekliyoruz. Efsane insanlar efsane yapim.
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf.
    Yaşı 40 civarında olanlar için yeri ayrıdır Jordan’ın. Dönemin Bulls takımı da ayrı efsanedir.
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 1 hf.
    çevirisinin leş gibi olduğunu söyleyenler var :/
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    3488 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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