Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı

Netflix-ESPN ortaklığında hazırlanan Michael Jordan belgeseli The Last Dance, kısa sürede müthiş bir popülerliğe ulaşmayı başardı. Bloomberg'de yer alan habere göre The Last Dance şu anda dünyanın en popüler belgeseli konumunda bulunuyor. The Last Dance'in, bir diğer Netflix belgeseli olan Tiger King'i geride bıraktığı belirtilmiş.

The Last Dance belgeseli, Michael Jordan'lı Chicago Bulls'un efsanevi 1997-1998 sezonuna odaklanıyor. Emekliliği üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen Michael Jordan hala dünyanın en popüler sporcularından birisi. The Last Dance'in yakaladığı inanılmaz başarı da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Dönemin basketbolusuna ilgisi olsun veya olmasın dünyanın her tarafından seyirciler belgesele büyük ilgi gösterdi.

ABD'deki izlenme rakamlarıyla ilgili konuşan ESPN yetkilisi Isabelle Lopez,"Üçüncü ve dördüncü bölümler ESPN ve ESPN2'de ortalama 5,9 milyon seyirci çekti. Üçüncü bölüm için 6,1 milyon, dördüncü bölüm için ise 5,7 milyon rakamlarını gördük." ifadelerini kullandı. The Last Dance, ESPN tarihinin en popüler belgeseli olmayı başarmış.

The Last Dance'in dünya geneli yayın hakları Netflix'e ait. Yeni bölümler Pazar günleri Amerika'da ESPN'de yayınlanıyor, Türkiye'de ise Pazartesi Netflix Türkiye'den izlenebiliyor.

