Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi yeni nesil Apple Watch Ultra'nın microLED ekran kullanacağı ve bunun da Apple ürün yelpazesinde ilk olacağı söyleniyordu. Ancak uzun süredir gündemde olan cihaz hakkında, üzücü bir gelişme paylaşıldı. microLED teknolojisi beklenenden daha verimsiz ve planlar tamamıyla iptal edilmiş olabilir.

MicroLED üretimi pahalı ve beklenenden verimsiz

Daha önce Apple’ın microLED Apple Watch Ultra’yı yakın bir tarihte piyasaya sürmeyi planladığını sizlere aktarmıştık. Ancak Apple tedarikçisi ams ASRAM, geçtiğimiz Çarşamba günü microLED teknolojisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaştı. Yapılan duyuruda, önemli bir projenin sürpriz bir biçimde iptal edildiği ve "microLED stratejisini yeniden değerlendireceği" aktarıldı.

Counterpoint Research ise, bunun nedeni olarak MicroLED üretimindeki verimlilik sorunları ve yüksek üretim maliyetlerine işaret ediyor. Rapora göre MicroLED, OLED'den yaklaşık üç kat daha pahalı ve artan maliyetler nedeniyle Apple Watch Ultra'nın önceki nesil versiyonla aynı fiyata satılması pek de olası değil.

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Apple'ın başka bir microLED tedarikçisi bulup bulmayacağı veya bir sonraki mdoelde OLED ekranlara bağlı kalıp kalmayacağı henüz açıklanmadı. Aktarıldığı kadarıyla Malezya'da 1,41 milyar dolara mal olan bir tesis, özellikle bu ekranların seri üretimine başlamak için kurulmuştu, ancak görünüşe göre planlar meyve vermedi. Dolayısıyla bunun çözümü aylar sürebileceğinden, uzun bir süre daha MicroLED Apple Watch Ultra görmemiz mümkün görünmüyor.

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microLED Apple Watch Ultra'dan kötü haber: Planlar rafa kalktı