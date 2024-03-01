microLED Apple Watch Ultra'dan kötü haber: Planlar rafa kalktı

MicroLED üretimi pahalı ve beklenenden verimsiz
Daha önce Apple’ın microLED Apple Watch Ultra’yı yakın bir tarihte piyasaya sürmeyi planladığını sizlere aktarmıştık. Ancak Apple tedarikçisi ams ASRAM, geçtiğimiz Çarşamba günü microLED teknolojisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaştı. Yapılan duyuruda, önemli bir projenin sürpriz bir biçimde iptal edildiği ve "microLED stratejisini yeniden değerlendireceği" aktarıldı.
Counterpoint Research ise, bunun nedeni olarak MicroLED üretimindeki verimlilik sorunları ve yüksek üretim maliyetlerine işaret ediyor. Rapora göre MicroLED, OLED'den yaklaşık üç kat daha pahalı ve artan maliyetler nedeniyle Apple Watch Ultra'nın önceki nesil versiyonla aynı fiyata satılması pek de olası değil.
Apple'ın başka bir microLED tedarikçisi bulup bulmayacağı veya bir sonraki mdoelde OLED ekranlara bağlı kalıp kalmayacağı henüz açıklanmadı. Aktarıldığı kadarıyla Malezya'da 1,41 milyar dolara mal olan bir tesis, özellikle bu ekranların seri üretimine başlamak için kurulmuştu, ancak görünüşe göre planlar meyve vermedi. Dolayısıyla bunun çözümü aylar sürebileceğinden, uzun bir süre daha MicroLED Apple Watch Ultra görmemiz mümkün görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.