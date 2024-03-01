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    Anlık Bildirim

    microLED Apple Watch Ultra'dan kötü haber: Planlar rafa kalktı

    Apple, şimdiye kadarki en güçlü akıllı saati olan Watch Ultra ile ses getirmeyi başarmıştı. Uzun süredir gündemde olan microLED Apple Watch Ultra'dan üzücü bir gelişme paylaşıldı.
    microLED Apple Watch Ultra'dan kötü haber: Planlar rafa kalktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yeni nesil Apple Watch Ultra'nın microLED ekran kullanacağı ve bunun da Apple ürün yelpazesinde ilk olacağı söyleniyordu. Ancak uzun süredir gündemde olan cihaz hakkında, üzücü bir gelişme paylaşıldı. microLED teknolojisi beklenenden daha verimsiz ve planlar tamamıyla iptal edilmiş olabilir.

    MicroLED üretimi pahalı ve beklenenden verimsiz

    Daha önce Apple’ın microLED Apple Watch Ultra’yı yakın bir tarihte piyasaya sürmeyi planladığını sizlere aktarmıştık. Ancak Apple tedarikçisi ams ASRAM, geçtiğimiz Çarşamba günü microLED teknolojisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaştı. Yapılan duyuruda, önemli bir projenin sürpriz bir biçimde iptal edildiği ve "microLED stratejisini yeniden değerlendireceği" aktarıldı.

    Counterpoint Research ise, bunun nedeni olarak MicroLED üretimindeki verimlilik sorunları ve yüksek üretim maliyetlerine işaret ediyor. Rapora göre MicroLED, OLED'den yaklaşık üç kat daha pahalı ve artan maliyetler nedeniyle Apple Watch Ultra'nın önceki nesil versiyonla aynı fiyata satılması pek de olası değil.

    Apple'ın başka bir microLED tedarikçisi bulup bulmayacağı veya bir sonraki mdoelde OLED ekranlara bağlı kalıp kalmayacağı henüz açıklanmadı. Aktarıldığı kadarıyla Malezya'da 1,41 milyar dolara mal olan bir tesis, özellikle bu ekranların seri üretimine başlamak için kurulmuştu, ancak görünüşe göre planlar meyve vermedi. Dolayısıyla bunun çözümü aylar sürebileceğinden, uzun bir süre daha MicroLED Apple Watch Ultra görmemiz mümkün görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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