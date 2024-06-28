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    Anlık Bildirim

    Micron, DRAM üretimini EUV litografisiyle güçlendiriyor

    ABD’li yarı iletken üreticisi Micron, DRAM pazarındaki konumunu güçlendirmek için yeni bir adım atıyor. Firma DRAM çiplerini artık EUV litografi teknolojisiyle üretecek.
    Micron, DRAM üretimini EUV litografisiyle güçlendiriyor Tam Boyutta Gör
    ABD’li yarı iletken üreticisi Micron, DRAM üretiminde bugüne kadar yüksek hacimli bellek yongalarının üretimi için DUV yani derin ultraviyole litografi araçlarını kullanarak ilerlemişti. Firmanın rakipleri üretim süreçlerini aşırı ultraviyole litografi (EUV) makinelerine kaydırırken Micron aceleci davranmamıştı. Ancak firma şimdi EUV’yi benimseyeceğini açıkladı.

    Micron, EUV'ye geçiyor

    Micron, DRAM üretimini EUV litografisiyle güçlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Firma bu yıl EUV kullanarak 1γ (1-gama) üretim sürecinde pilot bellek üretimine başlamış durumda. Bu bellekler 2025 yılında ise seri üretime geçiş yapacak. Yapılan açıklamada pilot üretimin iyi bir şekilde ilerlediğinin de altı çiziliyor. Bununla birlikte Micron, 1γ (1-gama) DRAM süreç teknolojisine büyük umutlar bağlıyor. Firma, EUV sayesinde sektördeki en küçük DRAM hücrelerini üretmek istiyor. Bu sayede sektördeki en ucuz ve daha enerji verimli bellek yongalarının üretilmesi hedefleniyor.

    Öte yandan EUV’ye geçişle birlikte DRAM yongalarının performansında ne gibi kazanımların olacağı ise henüz belli değil. Ek olarak pilot üretim programı şirketin Japonya'daki tesisinde gerçekleştiriliyor. Micron’un EUV’ye geçişi ise bir sürpriz değil. Firma zaten bir süredir ASML'nin Twinscan NXE EUV litografi makinelerini deniyor ve üretim akışlarını yeni araçlara entegre etmek için testler gerçekleştiriyordu. EUV destekli 1γ ve 1δ (1-delta) üretim teknolojilerinin ötesinde Micron, 3D DRAM mimarilerinin yanı sıra önümüzdeki yıllarda DRAM üretimi için ASML’nin en yeni High-NA EUV makinelerinin kullanımını da araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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