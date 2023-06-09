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    Micron düğmeye bastı! 96 GB DDR5 bellekler geliyor

    Micron yüksek kapasiteli 96GB DDR5-4800 RDIMM'lerin seri üretimine başladığını duyurdu. Yeni bellek modülleri yapay zeka, veri analizi ve diğer bellek yoğun iş yükleri için idealdir.
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    Micron düğmeye bastı! 96 GB DDR5 bellekler geliyor Tam Boyutta Gör
    Amerikalı yarı iletken şirketi Micron Technology, 4800MT/s'ye varan hızlar sunabilen yüksek kapasiteli 96GB DDR5 RDIMM'lerin seri üretimine başladığını duyurdu. İş istasyonları ve sunucu tarafına gelecek olan bellekler aynı zamanda yapay zeka ve bellek içi veritabanı iş yüklerini idare etmek için tasarlanmış durumda. Micron, yeni belleklerde hem maliyeti hem de gecikmeyi artıran kalıp istifleme ihtiyacını ortadan kaldırdığını da iddia etti.

    Micron, 96GB DDR5'lerin seri üretimine başladı

    Micron düğmeye bastı! 96 GB DDR5 bellekler geliyor Tam Boyutta Gör
    Micron'un 96GB DDR5 RDIMM modülleri AMD'nin 4. nesil EPYC işlemcilerini destekliyor ve yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka ve derin öğrenme eğitimi ve endüstriyel sunucu iş yükleri için tasarlanmış AMD tabanlı bir sistem olan Supermicro 8125GS'de kullanılıyor. Micron, performans açısından 4. nesil AMD Zen 4 işlemciler ve Micron DDR5-4800MT/s bellek modüllerine sahip sistemlerin, AMD'nin 3. nesil Zen 3 işlemcileri ve Micron DDR4-3200MT/s modüllerine sahip cihazlara göre 2 kat daha hızlı sonuçlar elde edilebileceğini belirtiyor.

    DDR5, DDR4'e göre daha yüksek temel hız ve daha düşük güç tüketimi gibi bir dizi doğal avantajla geliyor. DDR4 için varsayılan saat hızı 2133MHz iken, DDR5 modülleri için temel frekans 4800MHz'e çıkartılmış durumda. DDR5 ayrıca daha yüksek kapasiteli DIMM modüllerini de destekleyebiliyor. Teorik olarak, DDR5 modül başına 512GB'a kadar destekleyebilir, ancak Intel ve AMD'nin mevcut nesil işlemcileri yalnızca toplam 128GB'a kadar DDR5 belleği adresleyebiliyor.

    DDR5'in tüm avantajlarına rağmen, DDR4'ün hala önde olduğu önemli alanlar bulunuyor. En önemlisi, DDR4'ün DDR5'ten daha düşük gecikme süresine sahip olması, DDR4 belleğe sahip sistemlerin teorik olarak DDR5'li bilgisayarlardan daha hızlı ve daha duyarlı olabileceği anlamına geliyor. DDR5 gecikme süresi zaman içinde daha iyi hale geliyor, ancak bu konuda DDR4'ü yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/98992-micron-starts-mass-producing-high-capacity-96gb-ddr5.html https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-enables-computationally-intensive-ai-data-analytics-and
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    teknolojikolik.com 3 saat önce

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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