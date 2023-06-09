Micron düğmeye bastı! 96 GB DDR5 bellekler geliyor

Micron, 96GB DDR5'lerin seri üretimine başladı
DDR5, DDR4'e göre daha yüksek temel hız ve daha düşük güç tüketimi gibi bir dizi doğal avantajla geliyor. DDR4 için varsayılan saat hızı 2133MHz iken, DDR5 modülleri için temel frekans 4800MHz'e çıkartılmış durumda. DDR5 ayrıca daha yüksek kapasiteli DIMM modüllerini de destekleyebiliyor. Teorik olarak, DDR5 modül başına 512GB'a kadar destekleyebilir, ancak Intel ve AMD'nin mevcut nesil işlemcileri yalnızca toplam 128GB'a kadar DDR5 belleği adresleyebiliyor.
DDR5'in tüm avantajlarına rağmen, DDR4'ün hala önde olduğu önemli alanlar bulunuyor. En önemlisi, DDR4'ün DDR5'ten daha düşük gecikme süresine sahip olması, DDR4 belleğe sahip sistemlerin teorik olarak DDR5'li bilgisayarlardan daha hızlı ve daha duyarlı olabileceği anlamına geliyor. DDR5 gecikme süresi zaman içinde daha iyi hale geliyor, ancak bu konuda DDR4'ü yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98992-micron-starts-mass-producing-high-capacity-96gb-ddr5.html https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-enables-computationally-intensive-ai-data-analytics-and Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi