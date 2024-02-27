Micron, Nvidia’nın yen AI GPU’ları için HBM3E üretimine başladı

Micron, HBM3E belleklerde seri üretime başladı
Micron'un 1β (1-beta) sürecinde üretilen 24GB 8H HBM3e bellekleri Nvidia'nın "H200" Tensor Core GPU'larının bir parçası olacak ve SK Hynix'in H100 GPU’lardaki tek tedarikçi olarak boy göstermesini sonlandıracak. Micron’un yeni belleğiyle birlikte Nvidia H200, 9,2GT/s veri aktarım hızlarına ve GPU başına 1,2TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğine sahip 141GB bellek kapasitesine sahip olacak. HBM3 ile karşılaştırıldığında bu, bellek bant genişliğinde yüzde 44'lük bir artış anlamına geliyor.
Micron'un yapay zekaya yönelik bellek yol haritası, Mart 2024'te 36 GB 12-Hi HBM3E ürününün piyasaya sürülmesiyle daha da güçlenecek. Ancak rekabet halen çok yüksek. Samsung, halihazırda 12 istifli/katmanlı 36 GB HBM3E belleklerini müşterilere örneklemeye başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.