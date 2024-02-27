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    Anlık Bildirim

    Micron, Nvidia’nın yen AI GPU’ları için HBM3E üretimine başladı

    ABD'li bellek devi Micron, Nvidia’nın yeni yapay zeka çiplerinde kullanılacak olan yüksek bant genişlikli HBM3e belleklerin seri üretimine başladığını duyurdu. 
    Micron, Nvidia’nın yen AI GPU’ları için HBM3E üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Micron, yaptığı açıklamada Nvidia’nın yeni yapay zeka çipi H200’de kullanılmak üzere geliştirilmiş HBM3e belleklerin seri üretimine başladığını duyurdu. Firmaya göre yeni HBM3e, rakiplerine göre yüzde 30 daha az güç tüketimine sahip. Enerji verimliliğinin AI hızlandırıcıları için oldukça önemli olduğu bilinen bir gerçek.

    Micron, HBM3E belleklerde seri üretime başladı

    Micron'un 1β (1-beta) sürecinde üretilen 24GB 8H HBM3e bellekleri Nvidia'nın "H200" Tensor Core GPU'larının bir parçası olacak ve SK Hynix'in H100 GPU’lardaki tek tedarikçi olarak boy göstermesini sonlandıracak. Micron’un yeni belleğiyle birlikte Nvidia H200, 9,2GT/s veri aktarım hızlarına ve GPU başına 1,2TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğine sahip 141GB bellek kapasitesine sahip olacak. HBM3 ile karşılaştırıldığında bu, bellek bant genişliğinde yüzde 44'lük bir artış anlamına geliyor.

    Micron, Nvidia’nın yen AI GPU’ları için HBM3E üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Bu arada Nvidia'nın H200 ürünü Hopper mimarisine dayanıyor ve H100 ile aynı bilgi işlem performansını sunuyor. Ek olarak toplamda 4,8 TB/s'ye kadar bant genişliğine sahip 141 GB HBM3E bellek ile donatılıyor, böylelikle H100'de bulunan 80 GB HBM3 ve 3,35 TB/s'ye kadar bant genişliğine karşın önemli bir iyileştirme getiriyor.

    Micron'un yapay zekaya yönelik bellek yol haritası, Mart 2024'te 36 GB 12-Hi HBM3E ürününün piyasaya sürülmesiyle daha da güçlenecek. Ancak rekabet halen çok yüksek. Samsung, halihazırda 12 istifli/katmanlı 36 GB HBM3E belleklerini müşterilere örneklemeye başlamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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