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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 5 yıllık Windows Defender hatasını çözdü

    Microsoft, Firefox web tarayıcı açıldığında CPU kullanımını yükselten Windows Defender'daki hatayı düzeltti. İşte 5 yıl sonra gelen güncellemenin detayları:     
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    windows defender firefox cpu kullanımı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Firefox’un performansını etkileyen Windows Defender hatasını düzeltti. Mayıs 2018’den beri süren hata, Windows 10 ve 11 kullanıcılarını etkiliyor ancak güncelleme Windows 7 ve 8 için de yayınlandı.

    Firefox çalışırken, Windows Defender’a ait Msmpeng.exe dosyasının çalıştığı, bunun da CPU kullanımının yükselttiği biliniyor. Araştırmalara göre, sorun Windows Defender’ın gerçek zamanlı korumasından kaynaklanıyor; VirtualProtect birden fazla kez çalıştığından işlemci kullanımı yükseliyor. JIT’i devre dışı bırakmak sorunu hafifletiyor ancak CPU kulanım sorununu tamamıyla çözmüyor.

    Firefox'un CPU kullanımı azaltıldı

    Microsoft, Defender’ın beta sürümünü yayınlayarak hatayı giderdi. CPU kullanımında yaklaşık %75 oranında azalma görüldü. 4 Nisan’da yayınlanan Mart 2023 güncellemesiyle de hata düzeltildi. Windows Defender sürüm numarasının 4.18.2302.x, motor sürümünün 1.1.20200.4 olması gerekiyor. Hata düzeltmesi, Windows Defender için yayınlandı ancak kullanıcılar çeşitli antivirüs programları ile de benzer sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Mozilla, bu sorunun çözümü için de çalışıyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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