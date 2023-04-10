Tam Boyutta Gör Microsoft, Firefox’un performansını etkileyen Windows Defender hatasını düzeltti. Mayıs 2018’den beri süren hata, Windows 10 ve 11 kullanıcılarını etkiliyor ancak güncelleme Windows 7 ve 8 için de yayınlandı.

Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor 1 hf. önce eklendi

Firefox çalışırken, Windows Defender’a ait Msmpeng.exe dosyasının çalıştığı, bunun da CPU kullanımının yükselttiği biliniyor. Araştırmalara göre, sorun Windows Defender’ın gerçek zamanlı korumasından kaynaklanıyor; VirtualProtect birden fazla kez çalıştığından işlemci kullanımı yükseliyor. JIT’i devre dışı bırakmak sorunu hafifletiyor ancak CPU kulanım sorununu tamamıyla çözmüyor.

Firefox'un CPU kullanımı azaltıldı

Microsoft, Defender’ın beta sürümünü yayınlayarak hatayı giderdi. CPU kullanımında yaklaşık %75 oranında azalma görüldü. 4 Nisan’da yayınlanan Mart 2023 güncellemesiyle de hata düzeltildi. Windows Defender sürüm numarasının 4.18.2302.x, motor sürümünün 1.1.20200.4 olması gerekiyor. Hata düzeltmesi, Windows Defender için yayınlandı ancak kullanıcılar çeşitli antivirüs programları ile de benzer sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Mozilla, bu sorunun çözümü için de çalışıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Microsoft, 5 yıllık Windows Defender hatasını çözdü