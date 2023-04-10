Microsoft, 5 yıllık Windows Defender hatasını çözdü

Firefox çalışırken, Windows Defender’a ait Msmpeng.exe dosyasının çalıştığı, bunun da CPU kullanımının yükselttiği biliniyor. Araştırmalara göre, sorun Windows Defender’ın gerçek zamanlı korumasından kaynaklanıyor; VirtualProtect birden fazla kez çalıştığından işlemci kullanımı yükseliyor. JIT’i devre dışı bırakmak sorunu hafifletiyor ancak CPU kulanım sorununu tamamıyla çözmüyor.
Firefox'un CPU kullanımı azaltıldı
Microsoft, Defender’ın beta sürümünü yayınlayarak hatayı giderdi. CPU kullanımında yaklaşık %75 oranında azalma görüldü. 4 Nisan’da yayınlanan Mart 2023 güncellemesiyle de hata düzeltildi. Windows Defender sürüm numarasının 4.18.2302.x, motor sürümünün 1.1.20200.4 olması gerekiyor. Hata düzeltmesi, Windows Defender için yayınlandı ancak kullanıcılar çeşitli antivirüs programları ile de benzer sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Mozilla, bu sorunun çözümü için de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı