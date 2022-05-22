Microsoft hassas Çinli kişilerin aramalarını otomatik olarak tamamlamıyor

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Çin’in sınırları içerisinde vatandaşlarına uyguladığı sansür inanılmaz boyutlarda. Batılı sosyal medyanın ve arama motorlarının çalışmadığı ülkede yerli alternatifler kullanılıyor ancak ağır sansür ile takip ediliyor. Bununla birlikte yurt dışında da etkili zira iş yapmak isteyen Batılı firmalar global çapta bu sansüre boyun eğmek zorunda.

Microsoft’tan sansür hamlesi

The Citizen Lab tarafından yapılan araştırmalar Microsoft’un hassas Çinli şahsiyetler ile ilgili aramalarda otomatik tamamlama özelliğini devre dışı bıraktığını ortaya koymuş. Bing arama motoru, Windows Başlangıç menüsü ve Bing tavsiye motorunu kullanan DuckDuckGo üzerinde otomatik tamamlama yapılmıyor.

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Başkan Xi Jinping, aktivist Liu Xiaobo ve tankların önünde duran kişi gibi şahsiyetlerin aramalarında bu sansür devreye giriyor. Microsoft’un sansür uyguladığı en büyük ikinci grubun Çinli şahsiyetler olduğu ifade ediliyor. En büyük grup ise porno ve erotik ifadeler. Sansürün Çin, ABD ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkede aktif olduğu dile getiriliyor.

Çin’de önemli bir pazarı olan Microsoft’un haliyle ortak bir yol bulması kaçınılmaz. Sadece Microsoft değil Apple gibi dev teknoloji şirketleri de Çin’i karşısına almak istemediği için sansür politikalarını bir şekilde uygulama ihtiyacı hissediyor.

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