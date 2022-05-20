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    Rusya yonga ihtiyacını Çin’den karşılayacak

    Batılı yonga teknolojilerine de erişimi kesilen Rusya benzer kaderi yaşayan Çin’e yöneldi. Çin’in kendi geliştirdiği işlemcileri Rus sistemlerde boy göstermeye başladı. 
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    Rusya

    Ukrayna işgali ile birlikte Batılı yonga teknolojilerine erişimi kısıtlanan Rusya çareyi Çin’de arıyor. Yine aynı ambargoyu yaşayan Çin’in kendi imkânları ile ürettiği KaiXian işlemcileri Rus sistemlere hayat verecek.

    Rusya ve Çin iş birliği

    Rusya’nın daha önce Çin’de yonga ürettireceği haberleri gündeme gelmişti. Batıdan x86 teknolojileri ithal eden Rusya ayrıca ARM ve RISC-V tabanlı sistemler de geliştiriyordu. Bununla birlikte Intel, AMD ve ARM firmaları ile ilişkileri kesilince RISC-V yetersiz kaldı.

    Gelen bilgilere göre Çin’in KaiXian işlemcileri Rus sistemlerde boy göstermeye başladı. KaiXian işlemciler VIA’nın lisansları üzerinde tasarlandı. Biraz daha olgun üretim süreçleri nedeniyle yavaş kalsa da hemen tüm işletim sistemlerine ve uygulamalarına destek nedeniyle önemli bir avantaja sahip.

    Rus Dannie anakart üreticisi 8 çekirdekli ve dahili grafik birimli KaiXian KX-6640MA işlemcisini kullandığı MBX-Z60A micro-ATX modelini piyasaya sürdü. Anakartta çift DDR4 slotu, kablosuz M.2 slotu, iki adet PCIe x16 slotu, USB, HDMI girişleri gibi bileşenler yer alıyor.

    Mevcut standartları desteklediği için Batılı işlemcilerin yerini alması daha kolay olacak. Ayrıca uyum sorunu da olmayacak. Bu, Rusya’nın işini kolaylaştırıyor. Çin ise işlemcileri için yeni bir müşteri bulmuş durumda.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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