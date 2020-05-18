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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık

    Microsoft'un açık kaynaklı kod devrimi sırasında aldığı tavır ve şimdiki hamleleri arasındaki büyük fark kimsenin gözünden kaçmasa da eski yöneticiler, konu hakkında yorum yapmıyordu.
    7 sa.
    2,3b
    16
    14
    Windows
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık
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    Microsoft son yıllarda CEO Satya Nadella önderliğinde açık kaynaklı kodlarla yoğun şekilde ilgilenmeye başlamıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith tarafından yeni yapılan bir açıklamayla Microsoft’un uzun süredir tarihin yanlış tarafında olduğu, açık kaynaklı koda karşı eski yönelimlerinin yanlış olduğu ifade edildi.

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    Microsoft’un 2001 yılındaki CEO’su Steve Ballmer, o zaman için de çok sayıda gazeteye kapak olacak şekilde Linux için “dokunduğu tüm fikri mülkiyete yapışan bir kanser” ifadesini kullanmıştı. Microsoft’ta 25 yıldır çalışan Brad Smith, bu ifadelerin yanlış olduğunu söyledi. Kendisi ayrıca Microsoft’un açık kaynaklı yazılımlara açtığı savaşlarda en çok rol alan avukatlardan biriydi.

    Yapılan açıklamada ise hayatın değişmek gerektiğini öğrenecek uzun olduğunu söyleyen Smith, Microsoft’un değiştiğini belirtiyor. Açık kaynak projelerine yapılan katkı sıralamasında Microsoft, geçmişinin tam zıttı şekilde dünya şampiyonu konumunda ve Facebook, Docker, Google, Apache ve diğerlerini geride bıraktı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir"

    Windows 10’un içinde tam bir Linux kernel bulunduracak Microsoft, bu hamlesiyle de açık kaynaklı yazılıma yatırımını göstermiş oldu. Firmanın gelecekte de açık kaynağa yatırım yapmaya devam etmesi bekleniyor.



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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 6 sa. en beğenilen
    Microsoft girdiyse bu işe gittikçe daha fazla yaygınlaşmaya başlar. Kabul edin ya da etmeyin Dünya'nın en büyük yazılım şirketi Microsoft'tur.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    fhrstw 1 sa. Mutlak.Sıfır
    Sadece yazılım değil dünyanın en değerli şirketi apple’ı geçmiş bulunuyor son 1-2 aydır.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    reaper2346 (ahmed ayanov) 2 sa.
    Aylar sonra oturum açıyorum ve şunu söylemek istiyorum, oturma organınız ile klavye kullanmayınhaber yazarken. Eğer devam ederse DH çöplüğü lağıma evrilecek...
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    symbiat (symbiat karalama) 4 sa.
    "Yapılan açıklamada ise hayatın değişmek gerektiğini öğrenecek uzun olduğunu söyleyen Smith, "

    ilkokula geri gidip, secmeli ders olan "Türkçe" dersini almak lazim galiba ? imla hatasini anliyorum bende cok yapiyorum ama, bu nasil cumle kurmak arkadas ? Cevirirken bu kadar mi ozensiz olunur ? Ingilizce bilmiyorsaniz neden haber editoru oldunuz, yok biliyorsaniz neden bu kadar kotu ceviriyorsunuz, ?

    @Mesut ac gozunu birader ya
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    setcom_2000 (Hakan AK) 3 sa. symbiat
    Yazdıkları haberi yayına almadan önce bir kaç kez okusalar böyle hatalar olmaz.
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    FreeRun 4 sa.
    Microsoft'un açık kaynakla işi olmaz, amaçları geliştirici çekmek daha çok uygulama geliştirilsin geliştiriciler tarafından, google şuan çok güçlü bir konumda microsoft zaten çok geride kaldı ve geç kaldı çoktan bunu kabullendiler zaten, steve ballmer'ın dediği gibi developers developers developers developers...

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    lterlemez 5 sa.
    MS bu işe girdi ise hapı yuttuk demektir.
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    Bay Robot ( tunc) 5 sa.
    “dokunduğu tüm fikri mülkiyete yapışan bir kanser”



    Bu nasıl bir çeviri ya? Koskoca teknoloji sitesi olarak o kadar tepki geliyor hiç mi kendinizi düzeltme zahmetine girmezsiniz, editörlerinize söz geçiremezsiniz? @gun

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    suslu76 (suleyman u.) 5 sa. Bay Robot
    Dogrusu ne sekilde olmasi gerekirdi?
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    estf (hakan artan) 6 sa.
    şu directx apisine geçerli açık kaynak katmanlar yazılsa da şu kan emici mikrosofttan kurtulsak
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    onur_duran (Onur Duran) 5 sa. estf
    Vulkan Api'si Cross Platform olarak Windows, MacOS, Android ve Linux'ta çalışıyor yani. Microsoft ve diğer işletim sistemi üreticileri Vulkan Api'sinin çalışması için yeterli çabayı gösteriyor. Ama oyun üreticileri bu api'yi kullanmadığı sürece Cross Platform oyun yazılımları yakın gelecekte pek mümkün değil! Direct X'e açık kaynaklı ek yapılsa bile bunu diğer işletim sistemlerine kullandıramazsınız.
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 sa. estf
    Diretx açık kaynaklı olsa dahi her platformda kullanılmaz çünkü Dll denilen kapalı alt yapılıyı kullanıyor bunun değişmesi için tamamiyle windows işletim sisteminin açık kaynak kodlu olarak piyasaya sürülmesi gerekiyor.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 6 sa. en beğenilen
    Microsoft girdiyse bu işe gittikçe daha fazla yaygınlaşmaya başlar. Kabul edin ya da etmeyin Dünya'nın en büyük yazılım şirketi Microsoft'tur.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    fhrstw 1 sa. Mutlak.Sıfır
    Sadece yazılım değil dünyanın en değerli şirketi apple’ı geçmiş bulunuyor son 1-2 aydır.
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