Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık

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Microsoft son yıllarda CEO Satya Nadella önderliğinde açık kaynaklı kodlarla yoğun şekilde ilgilenmeye başlamıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith tarafından yeni yapılan bir açıklamayla Microsoft’un uzun süredir tarihin yanlış tarafında olduğu, açık kaynaklı koda karşı eski yönelimlerinin yanlış olduğu ifade edildi.

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Microsoft’un 2001 yılındaki CEO’su Steve Ballmer, o zaman için de çok sayıda gazeteye kapak olacak şekilde Linux için “dokunduğu tüm fikri mülkiyete yapışan bir kanser” ifadesini kullanmıştı. Microsoft’ta 25 yıldır çalışan Brad Smith, bu ifadelerin yanlış olduğunu söyledi. Kendisi ayrıca Microsoft’un açık kaynaklı yazılımlara açtığı savaşlarda en çok rol alan avukatlardan biriydi.

Yapılan açıklamada ise hayatın değişmek gerektiğini öğrenecek uzun olduğunu söyleyen Smith, Microsoft’un değiştiğini belirtiyor. Açık kaynak projelerine yapılan katkı sıralamasında Microsoft, geçmişinin tam zıttı şekilde dünya şampiyonu konumunda ve Facebook, Docker, Google, Apache ve diğerlerini geride bıraktı.

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Windows 10’un içinde tam bir Linux kernel bulunduracak Microsoft, bu hamlesiyle de açık kaynaklı yazılıma yatırımını göstermiş oldu. Firmanın gelecekte de açık kaynağa yatırım yapmaya devam etmesi bekleniyor.

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