Microsoft açıkladı: The Elder Scrolls VI daha erken çıkabilir

Tam Boyutta Gör Bethesda imzalı The Elder Scrolls serisinin yeni oyunu The Elder Scrolls 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki ilk olarak Haziran 2018 tarihinde tanıtılan ve halihazırda geliştirilen oyunun, "beş yıldan fazla bir süre uzakta" olduğu belirtilmişti. Ancak bu tarih daha erkene alınabilir. Kısa süre önce düzenlenen Microsoft-FTC duruşmasında, The Elder Scrolls 6 için yeni bir tarih ortaya atıldı.

The Elder Scrolls VI için 2026 hedefleniyor

Hatırlayacak olursak Xbox CEO'su Phil Spencer, daha önceki açıklamalarında The Elder Scrolls 6'nın hâlâ "beş yıldan fazla bir süre uzakta" olduğunu söylemişti. Ayrıca yetkili isim, oyunun hangi platformlara çıkış yapacağı yönündeki sorulara "Şu anda bunu kesinleştirmek bizim için zor." yanıtını verdi.

Yakın tarihli bir Microsoft FTC duruşmasında ise, Phil Spencer'ın açıklamalarından bambaşka bir tarih ortaya atıldı. Bir Microsoft avukatı, serideki altıncı oyun için 2026 yılının hedeflendiğini paylaştı. Bu tarihin, The Elder Scrolls çapında bir oyun için oldukça erken olduğunu belirtelim.

Bildiğiniz üzere Bathesda, halihazırda iki aydan biraz daha uzun bir süre sonra piyasaya çıkacak Starfield üzerinde çalışıyor. The Elder Scrolls 6'nın ise geliştiricinin bir sonraki büyük projesi olduğunu biliyoruz. Her iki projenin başında ise Fallout ve The Elder Scrolls serilerinin geliştirilmesine öncülük eden Todd Howard bulunacak.

Bu noktada Starfield'ın uzun bir süre destekleneceğini düşünürsek, The Elder Scrolls 6'da gecikmeler yaşandığını görebiliriz. Ancak Microsoft'un açıklamaları, Elder Scrolls VI'nın yoğun bir geliştirme aşamasında olduğunu doğrulamış durumda. Bu nedenle heyecanlı bekleyişin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

