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    Microsoft, Activision satın alımının oyunculara fayda sağladığını söyledi

    Microsoft’un onlarca milyar dolara satın aldığı Activision Blizzard anlaşması halen daha yasal düzenleyiciler tarafından inceleme altında. Microsoft’a göre bu satın alım oyuncular için.
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    Microsoft, Activision alımının oyuncular için olduğunu söyledi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Call of Duty ve daha bir sürü dev oyunun yapımcısı Activision Blizzard'ı satın almak için 69 milyar dolarlık teklifte bulunmuş ve bu Activision tarafından kabul edilmişti. Ancak gerek Sony’nin büyük endişeleri gerekse de düzenleyicilerin olayı incelemesi süreci uzatmaya devam ediyor.

    "Oyunculara fayda sağlayacak"

    Uzayan satın alım süreci bir yana dursun, Microsoft’a göre bu satın alım anlaşmasının oyunculara fayda sağlayacak. Firmanın bu açıklaması FTC’nin endişelerini gidermek için yapılmış durumda. Bu endişelerin kaynağı ise elbette Microsoft ve Xbox’un tek el konumuna dönüşme tehlikesinden kaynaklanıyor. Zira Activision'ın “Call of Duty”,"World of Warcraft" ve "Diablo" gibi çok popüler oyunları bulunuyor. Bu markaların ise Microsoft'unXbox'ına rakip olan cihazlarda sunulmama gibi bir olasılık masada bulunuyor. Her ne kadar Microsoft bunları kesin suretle reddetse de endişeler giderilmiş değil.

    Bu endişeleri gidermek için Microsoft Başkanı Brad Smith, Aralık ortasında şirketin Sony ve diğerleri de dahil olmak üzere rakiplerine on yıl boyunca "Call of Duty" oyunları sağlamak için FTC ile yasal olarak bağlayıcı bir kararı imzalamayı teklif ettiğini söyledi. Yazılım devinin söylemine göre Sony bu anlaşmayı kabul etmemiş durumda.

    Microsoft ayrıca bu satın alımın abartılmaması gerektiğini belirtiyor zira Xbox ve Microsoft bu satın alım olsa bile sektörün en büyük üçüncü oyun firması olacak. Öte yandan Xbox an itibariyle en çok satan üçüncü konsol konumunda. Tüm bunlara ek olarak Microsoft’un Netflix’i de satın alabileceği söylentileri iyiden iyiye güçlenmiş durumda.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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