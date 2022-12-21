Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planlıyor

Satın alma 2023'ün ilk yarısında gerçekleşebilir
CEO Satya Nadella'nın "büyük düşündüğü" ve bu nedenle 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak istediği söyleniyor. Microsoft'un şimdi Activision Blizzard'ı satın almanın diğer piyasa oyuncularına zarar vermeyeceği konusunda düzenleyicileri ikna etmesi gerekiyor.
Reuters ayrıca Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürdü. İki şirket zaten birbiriyle yakından bağlantılı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Netflix ana ekranına hemen bir hava durumu yerleştirir Microsoft abim.
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