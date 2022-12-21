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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planlıyor

    Microsoft, yayın hizmeti Netflix'i 190 milyar dolara satın almak istiyor. Reuters'e göre anlaşmanın kamuoyuna açıklanması 2023'te gerçekleşebilir.               
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    Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Reuters, Microsoft'un Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planladığını ve bunun şirketin Activision Blizzard'dan sonraki en büyük satın alması olacağını bildirdi.

    Satın alma 2023'ün ilk yarısında gerçekleşebilir

    CEO Satya Nadella'nın "büyük düşündüğü" ve bu nedenle 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak istediği söyleniyor. Microsoft'un şimdi Activision Blizzard'ı satın almanın diğer piyasa oyuncularına zarar vermeyeceği konusunda düzenleyicileri ikna etmesi gerekiyor.

    Reuters ayrıca Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürdü. İki şirket zaten birbiriyle yakından bağlantılı.

    Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, reklam destekli yeni abonelik hizmeti için reklam ortağı olarak Microsoft'u seçti. Microsoft başkanı Brad Smith de Netflix'in yönetim kurulunda yer alıyor. Anlaşmanın temelinde ise Microsoft'un cihazlarında bir video oyun akış hizmeti sunma arzusu olduğu belirtiliyor.
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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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    Editörün Seçimi Yorum
    Netflix ana ekranına hemen bir hava durumu yerleştirir Microsoft abim.
    Yorumu gör »     tarlabasi
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