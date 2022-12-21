Tam Boyutta Gör Reuters, Microsoft'un Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planladığını ve bunun şirketin Activision Blizzard'dan sonraki en büyük satın alması olacağını bildirdi.

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Satın alma 2023'ün ilk yarısında gerçekleşebilir

CEO Satya Nadella'nın "büyük düşündüğü" ve bu nedenle 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak istediği söyleniyor. Microsoft'un şimdi Activision Blizzard'ı satın almanın diğer piyasa oyuncularına zarar vermeyeceği konusunda düzenleyicileri ikna etmesi gerekiyor.

Reuters ayrıca Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürdü. İki şirket zaten birbiriyle yakından bağlantılı.

Tam Boyutta Gör Netflix, reklam destekli yeni abonelik hizmeti için reklam ortağı olarak Microsoft'u seçti. Microsoft başkanı Brad Smith de Netflix'in yönetim kurulunda yer alıyor. Anlaşmanın temelinde ise Microsoft'un cihazlarında bir video oyun akış hizmeti sunma arzusu olduğu belirtiliyor.

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Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planlıyor