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    Microsoft Azure ikinci çeyreğin en iyi performansını gösterdi

    Pandemi nedeniyle bulut hizmetlere olan ihtiyacın adeta patlama yapması altyapı sağlayan firmaların yüzünü güldürüyor. Microsoft Azure bu dönemi en iyi geçirenlerden.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Azure ikinci çeyreğin en iyi performansını gösterdi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanması belirli sektörlere önemli bir darbe vurdu ancak internet tabanlı sektörleri yükselişe geçirdiği de bir gerçek. Bulut altyapıları da bundan en iyi şekilde yararlanıyor.

    Azure başarısı

    Microsoft tarafından açıklanan yılın ikinci çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 35 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 15 artış yakalandı. Faaliyet karı yüzde 25 artış ile 13 milyar dolar olurken net kar da yüzde 22 artışla 10.8 milyar dolar oldu. Çeyrek bazda bu rakamların biraz düştüğünü belirtmek gerek.

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    Pandemi sürecinden en çok faydalanan firmalardan birisi Microsoft diyebiliriz. Firma iki yılda gerçekleşecek dijital dönüşümün sadece iki ayda gerçekleştiğini ifade ediyor. Bunun sonucunda da Azure altyapısı adeta patlama yaptı.

    Akıllı Bulut bölümü yüzde 27 artışla firmaya 12.3 milyar dolar kazandırdı. Sadece Azure altyapısı yüzde 59 civarında bir artış göstermeyi başardı. LinkedIn platformu yüzde 21 artış yakalarken Xbox bölümü ise yeni nesil beklentileri ile yüzde 2 civarında arttı.

    Microsoft yılın üçüncü çeyreği için de beklentilerini yüksek tutuyor. Pandemi sürecinin artık eskisi gibi hizmetlere olumsuz etki yapmayacağı düşünüldüğü için gelirlerin artacağı tahmin ediliyor.



    https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2020-Q3/press-release-webcast Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mi5skullanicisi (vibe x2) 5 sa.
    her şeyi para olan bir sistemden mi bahsediyorsunuz bir aylık süre sonunda da bedava verdiği kredileri silen azure hani?
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    Khan Aitmatov (Oğuzhan ) 5 sa.
    Kaç para aldınız bu haber için :)
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