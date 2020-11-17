Microsoft, Bethesda oyunlarının Xbox'ta "ilk, daha iyi ya da en iyisi" olmasını istiyor

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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Microsoft, yeni nesil için beklenmedik bir hamle yaptı ve Bethesda'yı satın aldı. Bu olaydan sonra çoğu oyuncu, Bethesda oyunlarının Xbox'a özel olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bu konu hala netlik kazanmış değil ancak durum ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

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Xbox CFO'su Tim Stuart, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Bethesda oyunlarını tamamen Sony'den veya Nintendo'dan almak istemediklerini söyledi. Yani oyunları Xbox ve PC özel oyunu yapmakla ilgilenmiyorlar. Ancak Tim Stuart, Bethesda içeriklerinin Xbox'ta ilk, daha iyi ya da en iyisi olmasını istediklerini söyledi.

Bu cümle ile bazı Bethesda oyunlarının veya hepsinin PlayStation'dan önce Xbox'a geleceğini düşünebiliriz. En azından kısıtlı süreliğine konsol özel oyunu olabilir veya Xbox'a özel bazı eklentiler veya ek özellikler sunulabilir. Bunları zamanla öğreneceğiz. Daha önce Xbox başkanı Phil Spencer, her oyun için ayrı ayrı düşüneceklerini söylemişti.

Oyunların özel olup olmayacağı şu an için belirsizliğini korurken, Bethesda oyunlarının ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği resmi olarak açıklanmıştı ki bu haber oyuncuların son dönemde aldığı en iyi haberlerden birisi.

https://www.ign.com/articles/xbox-bethesda-first-better-best

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