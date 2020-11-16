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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series sahiplerinin %70'i Game Pass abonesi

    Son zamanların en iyi hizmetlerinden biri olan Xbox Game Pass sistemine, yeni nesil konsol kullanan oyuncuların yüzde kaçının sahip olduğu açıklandı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Xbox Series sahiplerinin %70'i Game Pass abonesi
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    Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X ve Xbox Series S yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. Yeni nesil Xbox sahiplerinin oyun konusunda yardımına ise geriye uyumluluk ve Xbox Game Pass sistemi koştu.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak"

    Yapılan son açıklamaya göre Xbox Series X ve Xbox Series S kullanıcılarının yüzde 70'i Xbox Game Pass abonesiymiş. Bu sayının gayet güzel bir sayı olduğunu belirtmek lazım ki Xbox'ın yeni nesilde hedeflediği de bu tarz aboneliklerden oyuncu kazanmak. İlerleyen süreçte Bethesda oyunlarının eklenmesi, Xbox'ın yeni nesil için kendi geliştirdiği oyunları da yüklemesi ile oran iyice artacaktır.

    Ayrıca Xbox çalışanlarından Liz Hamren'ın söylediğine göre konsolun çıkış gününde tam 3594 oyun, oynanabilir durumdaymış ve tahmin edebileceğiniz gibi bu bir rekor. Konsolun ilk 24 saattaki satışlarının da eski Xbox konsollarına göre daha fazla olduğu açıklanmıştı.



    https://www.ign.com/articles/70-of-xbox-series-x-and-s-owners-have-game-pass Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xbox Gamepass sistemi gercekten cezbedici. Gunumuzdeki konsol oyunlarinin 600-700₺ oldugunu dusununce Playstation’dan Xbox’a gecesim geliyor
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    tobepeople 54 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şunu da belirtmeyi unutmuşlar , bahsi geçen Xbox kullanıcılarının sadece %20'si kadarı Amerika dışındaki kişilerdir!(%50 Amerikalı +20 Tüm kıtalar) Amerika'da yaşasam düşünmeden bütün konsolları da alırdım: Hatta sadece Playstation ve Nintendo değil ; HTC Vive , Valve Index, Oculus dahil :)
    Benim mesleğim için başlangıç ve en düşük eyalet ücreti 3000 dolardan başlıyor...
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