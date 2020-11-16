Xbox Series sahiplerinin %70'i Game Pass abonesi

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Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X ve Xbox Series S yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. Yeni nesil Xbox sahiplerinin oyun konusunda yardımına ise geriye uyumluluk ve Xbox Game Pass sistemi koştu.

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Yapılan son açıklamaya göre Xbox Series X ve Xbox Series S kullanıcılarının yüzde 70'i Xbox Game Pass abonesiymiş. Bu sayının gayet güzel bir sayı olduğunu belirtmek lazım ki Xbox'ın yeni nesilde hedeflediği de bu tarz aboneliklerden oyuncu kazanmak. İlerleyen süreçte Bethesda oyunlarının eklenmesi, Xbox'ın yeni nesil için kendi geliştirdiği oyunları da yüklemesi ile oran iyice artacaktır.

Ayrıca Xbox çalışanlarından Liz Hamren'ın söylediğine göre konsolun çıkış gününde tam 3594 oyun, oynanabilir durumdaymış ve tahmin edebileceğiniz gibi bu bir rekor. Konsolun ilk 24 saattaki satışlarının da eski Xbox konsollarına göre daha fazla olduğu açıklanmıştı.

https://www.ign.com/articles/70-of-xbox-series-x-and-s-owners-have-game-pass

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