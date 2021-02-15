Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı

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Yazılım devi Microsoft yakında Windows 10 21H1 güncellemesini yayınlayacak. Şirket işletim sisteminin yeni sürümüne geçiş sürecini sorunsuz atlatmak için bilgisayarları bir sonraki büyük güncellemeye hazırlamaya başladı.

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Microsoft şu an Windows Update ayarlarıyla ilgili sorunları gidermek üzere tasarlanmış KB4023057 yamasını dağıtıyor. Buradaki amaç Windows 10 20H2, 20H1 ve önceki sürümler yükseltilirken meydana gelebilecek potansiyel hataların önüne geçmek.

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Otomatik olarak yükleniyor

Söz konusu yama, güncelleme sürecini olumsuz etkileyebilecek bozuk sistem dosyalarını düzeltmeyi hedefliyor. Şirket KB4023057 yamasını kademeli olarak dağıttığını ve tüm uyumlu cihazlara otomatik olarak yükleneceğini belirtti.

Windows 10 21H1 güncellemesi yakında Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanacak. Microsoft, işletim sisteminin yeni sürümünü Mayıs-Haziran aylarında genel kullanıma sunmayı planlıyor. Kesin tarih henüz belli değil.

https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb4023057-update-for-windows-10-update-service-components-fccad0ca-dc10-2e46-9ed1-7e392450fb3a

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