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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı

    Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Şirket, bilgisayarları Windows 10 21H1 sürümüne geçişe hazırlayacak bir güncelleme yayınladı.
    15 Şubat 2021, 14:00 (2 gün)
    9,3b
    2
    12
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    8

    Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı
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    Yazılım devi Microsoft yakında Windows 10 21H1 güncellemesini yayınlayacak. Şirket işletim sisteminin yeni sürümüne geçiş sürecini sorunsuz atlatmak için bilgisayarları bir sonraki büyük güncellemeye hazırlamaya başladı.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı"

    Microsoft şu an Windows Update ayarlarıyla ilgili sorunları gidermek üzere tasarlanmış KB4023057 yamasını dağıtıyor. Buradaki amaç Windows 10 20H2, 20H1 ve önceki sürümler yükseltilirken meydana gelebilecek potansiyel hataların önüne geçmek.

    Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı
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    Otomatik olarak yükleniyor

    Söz konusu yama, güncelleme sürecini olumsuz etkileyebilecek bozuk sistem dosyalarını düzeltmeyi hedefliyor. Şirket KB4023057 yamasını kademeli olarak dağıttığını ve tüm uyumlu cihazlara otomatik olarak yükleneceğini belirtti.

    Windows 10 21H1 güncellemesi yakında Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanacak. Microsoft, işletim sisteminin yeni sürümünü Mayıs-Haziran aylarında genel kullanıma sunmayı planlıyor. Kesin tarih henüz belli değil.



    https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb4023057-update-for-windows-10-update-service-components-fccad0ca-dc10-2e46-9ed1-7e392450fb3a Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Banada bildirim geldide tam olarak tam güncelleme ne zaman olucak
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    pogomania (Ömer Taştekin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    20h2 güncellemesi aldım ve bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra tüm uygulamalar açıldıktan 3 sn sonra çökmeye başladı. Öyle ki sistem geri yükleme dahi açılıp 3 sn sonra otomatik kapanıyordu. Çareyi updateleri silmekte buldum ve tekrar güncelleme yapmak şuan mantıklı gelmiyor.

    Win 10 Pro orj kullanıcısıyım.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav bırakın 20h2 de kalsın yeni sürümde yine bir şey olacak biliyorum ben
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    20h1 mi 2 mi bir güncelleme aldım dündü galiba.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaw arkadaş bi güncelleme geldi saatlerdir bitmedi. Bilgisayar yeniden başlatma konumunda 2 saat oldu hala % 24. Ne zaman biter bu.. Ne hazırlıkmış ama be...
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    M meLek122 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2 seneye anca çıkartırlar heralde
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    A Ahmetoyunbros 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geçse ne olur temeli sağlam değil.

    Ve tekel olduğu için kimse buna ses çıkaramıyor.
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    21H1 yakında test edilmeye başlanacak denmiş ama yaklaşık 8 aydır test ediliyor zaten prerelease kanadından. Windows haberleri özellikle ilgisizce yazılıyor gibi.
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Maksat lisans satıp para kazanmaksa Win 7 nin adını Win 10 bilmem kaçıncı büyük güncelleme yapıp sunsa da bizde microsoft ta rahata ersek
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    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşıdan sonra çipler aktif olsun diye mi
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    9317 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    microsoft, windows 10 21h1 ve
    3 etiket daha yama KB4023057 Yazılım
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