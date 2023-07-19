Tam Boyutta Gör Birkaç hafta önce, Microsoft, Bing Sohbet’e eklediği yeni bir özelliği kullanıcı tabanının küçük bir yüzdesiyle test etmeye başlamıştı. Yeni özellik, sohbet robotuna görüntü tanıma özelliği ekleyerek, kullanıcıların bir metin istemi gönderdiklerinde görüntü hakkında bilgi almalarını sağlıyordu. Şimdi bu özellik herkesin kullanımına açılmış durumda.

Bing'e görsel arama geldi

Microsoft Inspire 2023'ün bir parçası olarak şirket, artık Görsel Arama olarak adlandırılan özelliğin tüm Bing Sohbet kullanıcıları için kullanılabilir olduğunu duyurdu. OpenAI'ın GPT-4 modelinden yararlanan Bing Sohbet'te Görsel Arama, herkesin resim yüklemesine ve web'de ilgili içeriği aramasına olanak tanıyor. Bu özellik mobil kullanıcılar için de geçerli.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik sayesinde bir resim çekebilir ya da başka bir yerde bulduğunuz bir resmi kullanarak Bing'den size bu resim hakkında bilgi vermesini isteyebilirsiniz; Bing, resmin bağlamını anlayabilir, yorumlayabilir ve bu resimle ilgili soruları yanıtlayabilir. Kullanım senaryosuna bir örnek şu olabilir; Karnınız aç ancak nasıl bir yemek yapacağınıza karar veremiyorsunuz. Buzdolabınızdaki yiyeceklerin fotoğrafını çekebilir ve Bing’ten yemek fikirleri vermesini isteyebilirsiniz. Veya defterinize karaladığınız bir web sitesi tasarımını Bing’e yükleyerek ondan ilgili HTML kodlarını oluşturmasını da isteyebilirsiniz.

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Microsoft, halihazırda Bing Sohbet’in Edge dışındaki Google Chrome ya da Apple Safari gibi tarayıcılarda da kullanılabilmesi için çeşitli testler gerçekleştiriyor. Yazılım devi bunun dışında önceki sohbetlerin hatırlanmasını sağlamak, sohbetleri seslendirmek ve yanıtları sabitlemek gibi bir takım özellik üzerinde de çalışıyor.

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Microsoft, Bing Sohbet’e görsel arama özelliğini ekledi