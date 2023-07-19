Microsoft, Bing Sohbet’e görsel arama özelliğini ekledi

Microsoft Inspire 2023'ün bir parçası olarak şirket, artık Görsel Arama olarak adlandırılan özelliğin tüm Bing Sohbet kullanıcıları için kullanılabilir olduğunu duyurdu. OpenAI'ın GPT-4 modelinden yararlanan Bing Sohbet'te Görsel Arama, herkesin resim yüklemesine ve web'de ilgili içeriği aramasına olanak tanıyor. Bu özellik mobil kullanıcılar için de geçerli.
Microsoft, halihazırda Bing Sohbet’in Edge dışındaki Google Chrome ya da Apple Safari gibi tarayıcılarda da kullanılabilmesi için çeşitli testler gerçekleştiriyor. Yazılım devi bunun dışında önceki sohbetlerin hatırlanmasını sağlamak, sohbetleri seslendirmek ve yanıtları sabitlemek gibi bir takım özellik üzerinde de çalışıyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)