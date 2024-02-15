Microsoft, geliştiricilere yönelik Build 2024 etkinlik tarihini duyurdu

Konferans, Seattle Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yeni bina, 14.000 m²’lik açık bahçe terası dahil olmak üzere 573.770 m² etkinlik alanı sunuyor. Microsoft, burada ilk kez bir etkinlik düzenleyecek. Şu anda etkinliğe katılmayı düşünenlerin bilgi alması için Build web sitesinde bir e-posta bağlantısı var. Kayıtların ne zaman başlayacağı, etkinliğe katılım ücretinin ne kadar olacağı dahil konferans hakkında bilgi edinilebilecek. Microsoft, açılış konferansının ve bazı panellerinin canlı yayınlarını katılamayan kişiler için ücretsiz olarak sunabilir.
Microsoft Build 2024 etkinliği yazılım geliştiricilerin Microsoft’un önümüzdeki 12 ay için planları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yönelik olacak. Şirketin Windows ve Microsoft 365 etrafında büyüyen yapay zeka hedefleri yine ön planda ve merkezde olacak. Henüz herhangi bir etkinlik programı yayınlanmadı, yalnızca kaydolmak için bir bağlantı mevcut. Tüketici tarafında da, Microsoft, bugün Xbox’ın geleceği hakkında bilgi verecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/14/24073220/microsoft-build-event-schedule-may-21 https://www.neowin.net/news/microsoft-build-2024-is-officially-confirmed-for-may-21-23-in-seattle/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.