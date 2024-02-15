Microsoft, geliştiricilere yönelik Build 2024 etkinlik tarihini duyurdu

Tam Boyutta Gör Microsoft, geleneksel geliştiricilere yönelik Build konferansının bu yıl 21-23 Mayıs tarihleri arasında Seattle'da gerçekleşeceğini duyurdu. Microsoft Build 2024’ün yapay zeka, Copilot ve daha fazlası hakkında gelişmelerin aktarılacağı bir etkinlik olacağı belirtildi.

Xbox’ın geleceği 15 Şubat’ta belli olacak 2 gün önce eklendi

Konferans, Seattle Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yeni bina, 14.000 m²’lik açık bahçe terası dahil olmak üzere 573.770 m² etkinlik alanı sunuyor. Microsoft, burada ilk kez bir etkinlik düzenleyecek. Şu anda etkinliğe katılmayı düşünenlerin bilgi alması için Build web sitesinde bir e-posta bağlantısı var. Kayıtların ne zaman başlayacağı, etkinliğe katılım ücretinin ne kadar olacağı dahil konferans hakkında bilgi edinilebilecek. Microsoft, açılış konferansının ve bazı panellerinin canlı yayınlarını katılamayan kişiler için ücretsiz olarak sunabilir.

Microsoft Build 2024 etkinliği yazılım geliştiricilerin Microsoft’un önümüzdeki 12 ay için planları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yönelik olacak. Şirketin Windows ve Microsoft 365 etrafında büyüyen yapay zeka hedefleri yine ön planda ve merkezde olacak. Henüz herhangi bir etkinlik programı yayınlanmadı, yalnızca kaydolmak için bir bağlantı mevcut. Tüketici tarafında da, Microsoft, bugün Xbox’ın geleceği hakkında bilgi verecek.

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Microsoft Build 2024 etkinlik tarihi duyuruldu