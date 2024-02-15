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    Anlık Bildirim

    Microsoft, geliştiricilere yönelik Build 2024 etkinlik tarihini duyurdu

    Microsoft, geliştiricilerin ilgisini çekecek büyük etkinlik için tarihi paylaştı. Microsoft Build 2024 etkinliği, katılamayanlar için online olarak da yayınlanacak.
    microsoft build 2024 etkinliği ne zaman Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geleneksel geliştiricilere yönelik Build konferansının bu yıl 21-23 Mayıs tarihleri arasında Seattle'da gerçekleşeceğini duyurdu. Microsoft Build 2024’ün yapay zeka, Copilot ve daha fazlası hakkında gelişmelerin aktarılacağı bir etkinlik olacağı belirtildi.

    Konferans, Seattle Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yeni bina, 14.000 m²’lik açık bahçe terası dahil olmak üzere 573.770 m² etkinlik alanı sunuyor. Microsoft, burada ilk kez bir etkinlik düzenleyecek. Şu anda etkinliğe katılmayı düşünenlerin bilgi alması için Build web sitesinde bir e-posta bağlantısı var. Kayıtların ne zaman başlayacağı, etkinliğe katılım ücretinin ne kadar olacağı dahil konferans hakkında bilgi edinilebilecek. Microsoft, açılış konferansının ve bazı panellerinin canlı yayınlarını katılamayan kişiler için ücretsiz olarak sunabilir.

    Microsoft Build 2024 etkinliği yazılım geliştiricilerin Microsoft’un önümüzdeki 12 ay için planları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yönelik olacak. Şirketin Windows ve Microsoft 365 etrafında büyüyen yapay zeka hedefleri yine ön planda ve merkezde olacak. Henüz herhangi bir etkinlik programı yayınlanmadı, yalnızca kaydolmak için bir bağlantı mevcut. Tüketici tarafında da, Microsoft, bugün Xbox’ın geleceği hakkında bilgi verecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/14/24073220/microsoft-build-event-schedule-may-21 https://www.neowin.net/news/microsoft-build-2024-is-officially-confirmed-for-may-21-23-in-seattle/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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