Windows 11’in Paint uygulamasına nihayet beklenen özellik geldi

Teknoloji Editörü
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Birçok
Windows 11 kullanıcısı şirketin Paint uygulamasına karanlık mod eklemesi için sabırla bekliyordu. Hayli uzun süren bu bekleyiş kısa bir süre önce ise noktalandı. Microsoft, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Paint uygulamasına karanlık mod dahil yeni özellikler getirdiğini duyurdu. Paint'e karanlık mod sonunda geldi
Microsoft,
Dev ve Canary kanallarındaki Insider üyelerinin Paint uygulamasının yeni sürümünü (11.2304.17.0) indirebileceklerini açıkladı. Bu sürümün içerisinde karanlık mod özelliği de bulunuyor. Eğer Windows 11’i karanlık modda kullanıyorsanız Paint, artık varsayılan olarak sistem temasını kullanacak. Ayrıca uygulamanın ayarlar bölümünden de bu özelliğe erişilebilecek.
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Yeni karanlık modun yanı sıra, Dev ve Canary Insider'lar için yeni Paint uygulaması, yakınlaştırma modu için bazı yeni özellikler ve iyileştirmelerle güncelleniyor. Klasik ön ayarlar hala mevcut, ancak artık yakınlaştırma kaydırıcısında daha
hassas yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılabilecek. Ayrıca istenilen yakınlaştırma değeri de ayarlanabilecek.
Microsoft, Paint uygulamasının
tasarımında da ufak değişiklikler yapıyor. Paint gibi eski uygulamalar, halihazırda Windows 11’in tasarım sitiliyle uyuşmuyor. Güncelleme ile iletişim kutuları değiştirilerek uyum sağlanacak. Microsoft, Paint için klavye kısayolu desteğini geliştirdi. Bu özelliklerim tamamının Windows 11’in standart sürümü için ne zaman kullanılabilir olacağı belirsiz. Ancak önümüzdeki haftalarda yeni Paint sürümünün erişilebilir olmasını bekliyoruz.
Kaynakça
https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/06/01/updated-paint-app-for-windows-11-begins-rolling-out-to-windows-insiders-with-dark-mode-and-zoom-improvements/
https://www.neowin.net/news/the-windows-11-paint-app-gets-dark-mode-and-more-in-a-new-dev-and-canary-insider-update/
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