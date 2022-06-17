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    Microsoft Defender güvenlik aracı herkese açıldı

    Microsoft Defender güvenlik uygulaması Microsoft 365 Kişisel ve Aile aboneliklerine sahip olan tüm kullanıcılar için platform fark etmeksizin kullanıma sunuldu. 
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    Microsoft Defender
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    Microsoft’un uzun süredir Windows kişisel ve kurumsal kullanıcıları için yegane güvenlik platformu olarak sunduğu Microsoft Defender aracı artık herkesin kullanımına açılıyor. Diğer platformlar da Microsoft Defender aracından yararlanabilecek.

    Microsoft Defender herkese açıldı

    Yapılan açıklamaya göre Microsoft Defender güvenlik aracı Android, iOS ve macOS platformları için de erişime açıldı. Microsoft 365 Kişisel ve Aile planları olanlar araçtan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

    Biraz daha Microsoft’un abonelik sistemlerine yeni kullanıcı çekebilmek amacını taşıyan Microsoft Defender aracı tek bir panelden tüm ailenizin güvenlik aşamalarını takip edebilmenizi sağlıyor. Üçüncü taraf güvenlik yazılımlarını da bu panelde takip etmek mümkün.

    Yeni zararlı yazılım tespiti, güvenlik uyarıları, masa üstü sürümler için güvenlik önerileri hali hazırda sunulan özellikler. Kimlik hırsızlığı koruma ve güvenli bağlantı özelliklerinin ise sonraki dönemde ekleneceği ifade ediliyor.

    Microsoft Defender indirme sayfası

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