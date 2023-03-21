Microsoft doğruladı: Yeni mobil uygulama mağazası yolda

Xbox'a özel içerikler yer alabilir
Financial Times'a verdiği demeçte Spencer, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası'nın mobil uygulama mağazası oluşturma ve başlatma konusunda şirkete yardımcı olacağını söyledi. Bilindiği üzere 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, özellikle Apple ve Google ekosistemleri için üçüncü taraf içeriklere destek sunulmasını sağlayacak.
Ayrıca yetkili isim, "Bizden ve üçüncü taraf ortaklarımızdan gelen Xbox içeriklerini herkesin oynamak istediği herhangi bir ekranda sunabilmek istiyoruz. Bugün bunu mobil cihazlarda yapamıyoruz. Ancak bu cihazlarda inandığımız ekosistemi oluşturmak istiyoruz.” sözlerini dile getirdi.
Bilindiği üzere Microsoft, yakın zamanda bir dizi oyun stüdyosu satın aldı. Bunlar arasından Activision Blizzard, şirketin mobil uygulama mağazası planları ile bağlantılı olabilir. Nitekim Activision, Call of Duty Mobile ve Candy Crush Saga gibi popüler mobil yapımlara ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Microsoft'un pazara iddialı bir giriş yaptığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)