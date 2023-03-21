Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 milyar dolar yatırımla Activision Blizzard'ı satın alan Microsoft, şimdi de odağını mobil pazara çevirdi. Bugün Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, şirketin mobil cihazlara özel bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştığını doğruladı. Peki yeni mağaza, Google Play Store ve Apple App Store'a karşı neler sunacak? İşte detaylar

Xbox'a özel içerikler yer alabilir

Financial Times'a verdiği demeçte Spencer, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası'nın mobil uygulama mağazası oluşturma ve başlatma konusunda şirkete yardımcı olacağını söyledi. Bilindiği üzere 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, özellikle Apple ve Google ekosistemleri için üçüncü taraf içeriklere destek sunulmasını sağlayacak.

Ayrıca yetkili isim, "Bizden ve üçüncü taraf ortaklarımızdan gelen Xbox içeriklerini herkesin oynamak istediği herhangi bir ekranda sunabilmek istiyoruz. Bugün bunu mobil cihazlarda yapamıyoruz. Ancak bu cihazlarda inandığımız ekosistemi oluşturmak istiyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Microsoft onayladı: E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacak 1 hf. önce eklendi

Bilindiği üzere Microsoft, yakın zamanda bir dizi oyun stüdyosu satın aldı. Bunlar arasından Activision Blizzard, şirketin mobil uygulama mağazası planları ile bağlantılı olabilir. Nitekim Activision, Call of Duty Mobile ve Candy Crush Saga gibi popüler mobil yapımlara ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Microsoft'un pazara iddialı bir giriş yaptığını görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Microsoft doğruladı: Yeni mobil uygulama mağazası yolda