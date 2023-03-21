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    Microsoft doğruladı: Yeni mobil uygulama mağazası yolda

    Xbox CEO'su Phil Spencer, Microsoft'un mobil cihazlara özel yeni bir uygulama mağazası üzerinde çalıştığını doğruladı. Yeni mağaza, App Store ve Google Play Store'a rakip olabilir.
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    Microsoft doğruladı: Yeni mobil uygulama mağazası yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 milyar dolar yatırımla Activision Blizzard'ı satın alan Microsoft, şimdi de odağını mobil pazara çevirdi. Bugün Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, şirketin mobil cihazlara özel bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştığını doğruladı. Peki yeni mağaza, Google Play Store ve Apple App Store'a karşı neler sunacak? İşte detaylar

    Xbox'a özel içerikler yer alabilir

    Financial Times'a verdiği demeçte Spencer, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası'nın mobil uygulama mağazası oluşturma ve başlatma konusunda şirkete yardımcı olacağını söyledi. Bilindiği üzere 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, özellikle Apple ve Google ekosistemleri için üçüncü taraf içeriklere destek sunulmasını sağlayacak.

    Ayrıca yetkili isim, "Bizden ve üçüncü taraf ortaklarımızdan gelen Xbox içeriklerini herkesin oynamak istediği herhangi bir ekranda sunabilmek istiyoruz. Bugün bunu mobil cihazlarda yapamıyoruz. Ancak bu cihazlarda inandığımız ekosistemi oluşturmak istiyoruz.” sözlerini dile getirdi.

    Bilindiği üzere Microsoft, yakın zamanda bir dizi oyun stüdyosu satın aldı. Bunlar arasından Activision Blizzard, şirketin mobil uygulama mağazası planları ile bağlantılı olabilir. Nitekim Activision, Call of Duty Mobile ve Candy Crush Saga gibi popüler mobil yapımlara ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Microsoft'un pazara iddialı bir giriş yaptığını görebiliriz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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