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    Anlık Bildirim

    E3 2023'ten kötü haber: Microsoft, etkinliğe katılmayacağını onayladı

    Microsoft, oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan E3 2023'te fiziksel olarak bulunmayacağını doğruladı. Şirket Xbox Games Showcase ile dijitalde boy gösterecek.
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    Microsoft onayladı: E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacak Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Elektronik Eğlence Fuarı'nın (E3) bu yılki planları şekillenmeye başladı. Bilindiği üzere E3 2023, Covid-19 pandemisi sonrası gerçekleşecek ilk fiziksel etkinlik olacak. Bu bağlamda Microsoft ve Sony'nin fuara katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Şimdi bu isimler arasından Microsoft, E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacağını doğruladı.

    Microsoft, E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacak

    Kısa süre önce Microsoft, E3 2023 hakkında dijital bir etkinliğe işaret ederek fuarda fiziksel olarak boy göstermeyeceğini duyurdu. Bu noktada konuyla ilgili açıklamada bulunan bir Microsoft sözcüsü, ''11 Haziran'da Xbox Games Showcase'imize ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz'' sözlerini dile getirdi. 

    E3 2023 Dijital Haftası, 11 Haziran'da başlayacak ve PC Gaming Show, Future Games Show, Guerilla Collective, Starfield Direct dahil olmak üzere birçok duyuruya ev sahipliği yapacak. Yalnızca basın ve içerik oluşturuculara açılacak olan E3 Endüstri Günleri ise 13-15 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlenecek.

    Ayrıca Microsoft'a ek olarak Nintendo'nun da E3 2023'e katılmayacağını belirtelim. Sony ise, etkinlikte olup olmayacağını henüz açıklamadı. Ancak Sony'den de benzer bir kararın gelmesi halinde E3 fuar alanında tek bir konsol üreticisinin bile bulunmayacağını söyleyebiliriz. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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