E3 2023'ten kötü haber: Microsoft, etkinliğe katılmayacağını onayladı

Microsoft, E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacak
Kısa süre önce Microsoft, E3 2023 hakkında dijital bir etkinliğe işaret ederek fuarda fiziksel olarak boy göstermeyeceğini duyurdu. Bu noktada konuyla ilgili açıklamada bulunan bir Microsoft sözcüsü, ''11 Haziran'da Xbox Games Showcase'imize ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz'' sözlerini dile getirdi.
E3 2023 Dijital Haftası, 11 Haziran'da başlayacak ve PC Gaming Show, Future Games Show, Guerilla Collective, Starfield Direct dahil olmak üzere birçok duyuruya ev sahipliği yapacak. Yalnızca basın ve içerik oluşturuculara açılacak olan E3 Endüstri Günleri ise 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
Ayrıca Microsoft'a ek olarak Nintendo'nun da E3 2023'e katılmayacağını belirtelim. Sony ise, etkinlikte olup olmayacağını henüz açıklamadı. Ancak Sony'den de benzer bir kararın gelmesi halinde E3 fuar alanında tek bir konsol üreticisinin bile bulunmayacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez