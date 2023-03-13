E3 2023'ten kötü haber: Microsoft, etkinliğe katılmayacağını onayladı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Elektronik Eğlence Fuarı'nın (E3) bu yılki planları şekillenmeye başladı. Bilindiği üzere E3 2023, Covid-19 pandemisi sonrası gerçekleşecek ilk fiziksel etkinlik olacak. Bu bağlamda Microsoft ve Sony'nin fuara katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Şimdi bu isimler arasından Microsoft, E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacağını doğruladı.

Microsoft, E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacak

Kısa süre önce Microsoft, E3 2023 hakkında dijital bir etkinliğe işaret ederek fuarda fiziksel olarak boy göstermeyeceğini duyurdu. Bu noktada konuyla ilgili açıklamada bulunan bir Microsoft sözcüsü, ''11 Haziran'da Xbox Games Showcase'imize ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz'' sözlerini dile getirdi.

E3 2023 Dijital Haftası, 11 Haziran'da başlayacak ve PC Gaming Show, Future Games Show, Guerilla Collective, Starfield Direct dahil olmak üzere birçok duyuruya ev sahipliği yapacak. Yalnızca basın ve içerik oluşturuculara açılacak olan E3 Endüstri Günleri ise 13-15 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlenecek.

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Ayrıca Microsoft'a ek olarak Nintendo'nun da E3 2023'e katılmayacağını belirtelim. Sony ise, etkinlikte olup olmayacağını henüz açıklamadı. Ancak Sony'den de benzer bir kararın gelmesi halinde E3 fuar alanında tek bir konsol üreticisinin bile bulunmayacağını söyleyebiliriz.

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Microsoft onayladı: E3 2023'e fiziksel olarak katılmayacak