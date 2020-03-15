Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı

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Lenovo'nun sahip olduğu teknoloji üreticisi Motorola, önümüzdeki dönemde üst segment bir akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Motorola Edge Plus olarak isimlendirilen cihazın, daha düşük donanım özelliklerine sahip bir modelinin daha yolda olduğu belirtiliyor.

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Snapdragon 765 yonga seti ile gelecek

XDA geliştirici forumunda yer alan habere göre Motorola Edge olarak adlandırılacak olan cihazın canlı fotorafları ve özellikleri sızmış durumda. 90Hz yenileme hızı sunan 6.6 inçlik şelale ekranla gelmesi beklenen cihazın, Qualcomm Snapdragon 765 yonga seti, 6GB RAM, 128GB dahili bellek ve 4.500 mAh kapasiteli pil ile kutudan çıkacağı söyleniyor.

64MP ana + 16MP geniş açı + 8MP telefoto olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı belirtilen Motorola Edge modelinin ön kamerasının ise 25MP çözünürlük sunması bekleniyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair bir tarih ise henüz açıklanmış değil. Ancak Motorola Edge Plus modeli ile birlikte yapılması beklenen lansman etkinliğinin çok da ileri tarihlerde olmayacağını söyleyebiliriz.

https://www.xda-developers.com/motorola-edge-exclusive-leaked-photos/

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