Windows 11'e oyun kumandaları için yeni bir ekran klavyesi geliyor

Windows 11, oyun kumandaları için sanal klavyeyi test ediyor
Gamepad klavyesi artık Windows 11 için beta kanalının bir parçası olarak test ediliyor ve hatta geri almak için X düğmesini, boşluk çubuğu için Y düğmesini ve enter'a basmak için Xbox kontrolcüsünde menü düğmesini kullanabilmeniz için düğme hızlandırıcıları bile içeriyor. Klavye tuşları da dikey olarak hizalandı.
Microsoft'un Windows destekli taşınabilir cihazların bu tür iyileştirmelere ihtiyacı olduğu için böyle bir özellik eklemesini görmek cesaret verici. Microsoft'un hala Windows'a bir kontrol cihazıyla giriş yapamama veya metin alanlarına dokunduğunuzda ekran klavyesini alamama gibi temel sorunları çözmesi gerekiyor.
Microsoft ayrıca Windows Game Bar'ı daha küçük ekranlar için tasarlanmış kompakt bir modla daha taşınabilir hale getiriyor. PC'deki ana Xbox uygulaması için benzer bir kompakt modu takip ediyor. Microsoft ayrıca Xbox uygulamasında denetleyici iyileştirmeleri yaptı ve bir Xbox denetleyicisiyle uygulamada gezinmeyi kolaylaştırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.