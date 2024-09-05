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    Windows 11'e oyun kumandaları için yeni bir ekran klavyesi geliyor

    Xbox kontrolcüsünü PC'leriyle birlikte kullanmayı sevenler için şık yenilik, en son Windows 11 önizleme sürümü beta sürümüyle tanıtıldı. Gamepad klavye düzeni Windows Insider'lar için beta testinde.
    Windows 11'e oyun kumandaları için yeni ekran klavyesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox denetleyicileri için tasarlanmış Windows 11'de yeni bir oyun kumandası klavye düzenini test etmeye başladı. Oyun kumandası klavye düzeni, Windows 11'deki ekran klavyesini iyileştiriyor böylece işletim sisteminde yazmak veya gezinmek için bir Xbox denetleyicisi kullanabilirsiniz.

    Windows 11, oyun kumandaları için sanal klavyeyi test ediyor

    Gamepad klavyesi artık Windows 11 için beta kanalının bir parçası olarak test ediliyor ve hatta geri almak için X düğmesini, boşluk çubuğu için Y düğmesini ve enter'a basmak için Xbox kontrolcüsünde menü düğmesini kullanabilmeniz için düğme hızlandırıcıları bile içeriyor. Klavye tuşları da dikey olarak hizalandı.

    Microsoft'un Windows destekli taşınabilir cihazların bu tür iyileştirmelere ihtiyacı olduğu için böyle bir özellik eklemesini görmek cesaret verici. Microsoft'un hala Windows'a bir kontrol cihazıyla giriş yapamama veya metin alanlarına dokunduğunuzda ekran klavyesini alamama gibi temel sorunları çözmesi gerekiyor.

    Microsoft ayrıca Windows Game Bar'ı daha küçük ekranlar için tasarlanmış kompakt bir modla daha taşınabilir hale getiriyor. PC'deki ana Xbox uygulaması için benzer bir kompakt modu takip ediyor. Microsoft ayrıca Xbox uygulamasında denetleyici iyileştirmeleri yaptı ve bir Xbox denetleyicisiyle uygulamada gezinmeyi kolaylaştırdı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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