Windows 11'e oyun kumandaları için yeni bir ekran klavyesi geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox denetleyicileri için tasarlanmış Windows 11'de yeni bir oyun kumandası klavye düzenini test etmeye başladı. Oyun kumandası klavye düzeni, Windows 11'deki ekran klavyesini iyileştiriyor böylece işletim sisteminde yazmak veya gezinmek için bir Xbox denetleyicisi kullanabilirsiniz.

Windows 11, oyun kumandaları için sanal klavyeyi test ediyor

Gamepad klavyesi artık Windows 11 için beta kanalının bir parçası olarak test ediliyor ve hatta geri almak için X düğmesini, boşluk çubuğu için Y düğmesini ve enter'a basmak için Xbox kontrolcüsünde menü düğmesini kullanabilmeniz için düğme hızlandırıcıları bile içeriyor. Klavye tuşları da dikey olarak hizalandı.

Microsoft'un Windows destekli taşınabilir cihazların bu tür iyileştirmelere ihtiyacı olduğu için böyle bir özellik eklemesini görmek cesaret verici. Microsoft'un hala Windows'a bir kontrol cihazıyla giriş yapamama veya metin alanlarına dokunduğunuzda ekran klavyesini alamama gibi temel sorunları çözmesi gerekiyor.

Microsoft ayrıca Windows Game Bar'ı daha küçük ekranlar için tasarlanmış kompakt bir modla daha taşınabilir hale getiriyor. PC'deki ana Xbox uygulaması için benzer bir kompakt modu takip ediyor. Microsoft ayrıca Xbox uygulamasında denetleyici iyileştirmeleri yaptı ve bir Xbox denetleyicisiyle uygulamada gezinmeyi kolaylaştırdı.

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Windows 11'e oyun kumandaları için yeni ekran klavyesi geliyor