Microsoft Edge artık web uygulamalarının linklerini yeni sekme sayfasında gösteriyor

Tam Boyutta Gör

Google uzun zamandır yeni sekme sayfasında kendi uygulama ve hizmetlerine linkler sunuyordu.Microsoft da aynı özelliği Edge Canary sürümünde kullanıma sundu. Bu alandan artık Office uygulamalarının web sürümlerine hızlıca erişmek mümkün.

Florian B adlı Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen özellik, Microsoft 365 servislerine linkler içeriyor. Bu linkler arasında Office uygulamalarının yanında Outlook ve OneDrive da yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "NASA çocuklar için boyama sayfaları hazırladı"

Özellik şimdilik sadece Insider kullanıcıları tarafından görülebiliyor. Kısa zaman sonra herkese sunulacağını düşündüğümüz bu bağlantı bölgesi, hizmetlere hızlı ulaşım sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.