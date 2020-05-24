Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Edge artık web uygulamalarının linklerini yeni sekme sayfasında gösteriyor

    Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı Edge, yeni bir özellik kazandı. Bu özellik, Chrome tarayıcıda uzun zamandır yer alan yeni sekme sayfasındaki uygulama başlatıcı.
    10 dk.
    18
    43
    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Edge artık web uygulamalarının linklerini yeni sekme sayfasında gösteriyor
    Tam Boyutta Gör

    Google uzun zamandır yeni sekme sayfasında kendi uygulama ve hizmetlerine linkler sunuyordu.Microsoft da aynı özelliği Edge Canary sürümünde kullanıma sundu. Bu alandan artık Office uygulamalarının web sürümlerine hızlıca erişmek mümkün.

    Florian B adlı Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen özellik, Microsoft 365 servislerine linkler içeriyor. Bu linkler arasında Office uygulamalarının yanında Outlook ve OneDrive da yer alıyor. 

    Ayrıca Bkz. "NASA çocuklar için boyama sayfaları hazırladı"

    Özellik şimdilik sadece Insider kullanıcıları tarafından görülebiliyor. Kısa zaman sonra herkese sunulacağını düşündüğümüz bu bağlantı bölgesi, hizmetlere hızlı ulaşım sağlayacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Edge artık web uygulamalarının linklerini yeni sekme sayfasında gösteriyor Sonraki Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı! 1 sa. Sızdırılan iOS 14 kodu, Mac bilgisayarlara gelecek yeni bir özelliği açık etti 2 sa. NASA çocuklar için boyama sayfaları hazırladı 3 sa. Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek 4 sa. Koronavirüs bir dünya devini daha yıktı 12 sa. Star Citizen'ı 11 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebileceğiniz etkinlik başladı 13 sa. ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor 14 sa. Tesla Arcade ile araç içinde artık “Fallout Shelter” oynamak mümkün 14 sa. Fiat patronu açıkladı: Egea/Tipo SUV gelecek mi? 15 sa. Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı 15 sa. AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir 16 sa. Rebellion RE-Volt Bruno Senna modelini duyurdu 16 sa. Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı: Iron (Fe) 16 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı yine 1000 üzerine çıktı 17 sa. Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor 17 sa. Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı 18 sa. RDNA2 mimarili kartlar yakın 18 sa. Renault iflasın eşiğinde 19 sa. Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek! 19 sa. Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi