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    Microsoft Edge Drop ile dosya transferi başlıyor

    Microsoft Edge Drop olarak beta sürecinde devam eden yeni özellik Android, Windows ve Mac bilgisayarlar arasında dosya transferi yapabilmenize imkân tanıyor.    
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    Microsoft Edge Drop Tam Boyutta Gör
    Tüketiciler bugün birden fazla bilgisayar tabanlı cihaza sahip ve hepsini de yoğun bir şekilde kullanıyor. Haliyle cihazlar arasında dosya paylaşımı sorun olabiliyor. Pek çok ekosistem cihazlar arasında transfer yapabilecek teknolojileri kullanıcılarına sunmuş durumda. Microsoft da rakiplerinden geri kalmıyor.

    Microsoft Edge Drop nedir?

    Microsoft normalde Telefon/Windows Bağlantısı uygulaması ile Samsung cihazlardan dosya transferini mümkün kılmıştı. Şimdi Microsoft Edge Drop ile diğer Android ve Windows cihazlardan da transfer yapılabilecek. Mayıs ayında ilk kez beta sürecine başlayan özellik sürekli güncelleniyor.

    Beta sürümünde olan Drop özelliği OneDrive odaklı çalışıyor. Yani dosyalar bulut altyapısı üzerinden gönderiliyor. Sohbet yazılımı tarzındaki ara yüzünde kullanıcılar dosya gönderirken mesaj da ekleyebiliyor. Ayrıca ekran görüntüsü alarak üzerinde düzenleme yapabilmek de mümkün.

    OneDrive olduğu için haliyle Microsoft hesabı gerekiyor. Böylece paylaşılmış olan bir dosyaya tüm cihazlardan erişmek mümkün oluyor. Kenar panele yerleşen özellik bulut kotanızı doldurduğu için sık sık kontrol etmek gerekebilir.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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