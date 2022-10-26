Microsoft beklentilerin üzerinde gelir elde etti

Global ekonomik kriz nedeniyle son iki çeyrektir teknoloji devleri kan ağlarken yılın son çeyreği ile birlikte bir kıpırdanma başladı. Netflix’in ardından Microsoft da ümit verici tablolar açıkladı.

Microsoft beklentileri aştı

Yapılan açıklamaya göre Microsoft’un üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir 50.1 milyar dolar oldu ve Doların yükselişi de hesaba katılınca yıllık artış yüzde 16’ya ulaştı. Faaliyet kârı 21.5 milyar dolara yükselirken net gelir ise 17.6 miylar dolara geriledi. Firma böylece analiz beklentilerinin üzerine çıkmış oldu.

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Üretim ve İşletme kategorisi 16.5 milyar dolar gelir getirirken bu noktada Office abonelik ve bulut servisleri yükseliş gösterdi. Akıllı Bulut kategorisi de yüzde 20 artışla 20.3 milyar dolara ulaştı. Özellikle Azure ve Microsoft Cloud gelirleri büyük artış elde etmeyi başardı.

Windows lisans ve Xbox satışları ise bu dönemde geriledi. Bu gerileme Kişisel Bilişim gelirlerinin 13.3 milyar dolar ile durgun seyretmesine neden oldu. Yılın son çeyreği için ise dönemsel düşüşler nedeniyle büyük farklar beklenmiyor.

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Microsoft gelirleri açıklandı