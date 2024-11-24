Microsoft Edge Game Assist tanıtıldı: Oyun oynarken ipuçları ve rehberlere bakabileceksiniz

Microsoft Edge Game Assist: Oyun içi tarayıcı
Microsoft Game Assist, PC oyunları için optimize edilmiş ve oyun çubuğunda oyunun üstünde görünen, Microsoft Edge'in özel bir sürümü olarak tanımlanıyor.
Microsoft’a göre PC oyuncularının yüzde 40’ı oyun oynarken ipuçlarına ve rehberlere bakıyor, yüzde 88’i de oyun oynarken yardım almak için tarayıcı kullanıyor. Bu kişiler için tasarlanan oyun içi tarayıcı Edge Game Assist, oynanan oyunu otomatik olarak algılayıp ipuçları ve rehber videolar öneriyor. Ayrıca oyuncular kenar çubuğundan Twitch, Spotify ve diğer favori uygulamalarına erişebiliyor.
Game Assist’e Game Bar aracılığıyla erişilebiliyor, şu anda betada ve Microsoft Edge tarayıcıyla çalışıyor. Ayrıca yalnızca İngilizce dilde desteklediğinden Türkçe tam çözümlere ulaşmak mümkün değil. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Fortnite, Hellblade 2: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox ve Valorant, şu anda desteklenen oyunlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.