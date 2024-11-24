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    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge Game Assist tanıtıldı: Oyun oynarken ipuçları ve rehberlere bakabileceksiniz

    Microsoft, oyun oynarken tam çözümlere, ipuçlarına bakanlara kesintisiz oyun deneyimi yaşatacak yeni aracını tanıttı. Microsoft Edge Game Assist, popüler oyunların bir kısmını destekliyor.
    microsoft edge game assist Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni oyun içi tarayıcı Edge Game Assist’i duyurdu. Microsoft Edge Game Assist, oyuncuların geçemedikleri yerlerde oyundan çıkmadan yardım almalarına, ilerlemelerini takip etmelerine, arkadaşlarıyla sohbet etmelerine, müzik dinlemelerine olanak tanıyan oyun merkezli gezinme deneyimi sunuyor.

    Microsoft Edge Game Assist: Oyun içi tarayıcı

    Microsoft Game Assist, PC oyunları için optimize edilmiş ve oyun çubuğunda oyunun üstünde görünen, Microsoft Edge'in özel bir sürümü olarak tanımlanıyor.

    Microsoft’a göre PC oyuncularının yüzde 40’ı oyun oynarken ipuçlarına ve rehberlere bakıyor, yüzde 88’i de oyun oynarken yardım almak için tarayıcı kullanıyor. Bu kişiler için tasarlanan oyun içi tarayıcı Edge Game Assist, oynanan oyunu otomatik olarak algılayıp ipuçları ve rehber videolar öneriyor. Ayrıca oyuncular kenar çubuğundan Twitch, Spotify ve diğer favori uygulamalarına erişebiliyor.

    Game Assist’e Game Bar aracılığıyla erişilebiliyor, şu anda betada ve Microsoft Edge tarayıcıyla çalışıyor. Ayrıca yalnızca İngilizce dilde desteklediğinden Türkçe tam çözümlere ulaşmak mümkün değil. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Fortnite, Hellblade 2: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox ve Valorant, şu anda desteklenen oyunlar arasında.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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