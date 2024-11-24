Microsoft Edge Game Assist tanıtıldı: Oyun oynarken ipuçları ve rehberlere bakabileceksiniz

Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni oyun içi tarayıcı Edge Game Assist’i duyurdu. Microsoft Edge Game Assist, oyuncuların geçemedikleri yerlerde oyundan çıkmadan yardım almalarına, ilerlemelerini takip etmelerine, arkadaşlarıyla sohbet etmelerine, müzik dinlemelerine olanak tanıyan oyun merkezli gezinme deneyimi sunuyor.

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Microsoft Edge Game Assist: Oyun içi tarayıcı

Microsoft Game Assist, PC oyunları için optimize edilmiş ve oyun çubuğunda oyunun üstünde görünen, Microsoft Edge'in özel bir sürümü olarak tanımlanıyor.

Microsoft’a göre PC oyuncularının yüzde 40’ı oyun oynarken ipuçlarına ve rehberlere bakıyor, yüzde 88’i de oyun oynarken yardım almak için tarayıcı kullanıyor. Bu kişiler için tasarlanan oyun içi tarayıcı Edge Game Assist, oynanan oyunu otomatik olarak algılayıp ipuçları ve rehber videolar öneriyor. Ayrıca oyuncular kenar çubuğundan Twitch, Spotify ve diğer favori uygulamalarına erişebiliyor.

Game Assist’e Game Bar aracılığıyla erişilebiliyor, şu anda betada ve Microsoft Edge tarayıcıyla çalışıyor. Ayrıca yalnızca İngilizce dilde desteklediğinden Türkçe tam çözümlere ulaşmak mümkün değil. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Fortnite, Hellblade 2: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox ve Valorant, şu anda desteklenen oyunlar arasında.

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Microsoft Edge Game Assist, kesintisiz oyun deneyimi sunacak