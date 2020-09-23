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    Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor

    Microsoft önümüzdeki ay Chromium tabanlı yenilenmiş web tarayıcısı Edge'in geliştirici ön izlemesini Linux işletim sistemi üzerinde kullanıma sunacağını resmi olarak duyurdu.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor

    Microsoft, Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'i Linux işletim sistemiyle buluşturmak için uzun zamandır kolları sıvamış durumdaydı. 

    Şirket nihayet önümüzdeki ay Edge'in geliştirici ön izlemesini Linux üzerinde kullanıma sunacağını resmi olarak duyurdu. Yayınlandığı vakit kullanıcılar Edge Insider sitesinde veya Linux yerleşik paket yöneticisi üzerinden önizlemeye ulaşarak Microsoft Edge'i deneyimleyebilecekler. 

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    Linux için yayınlanan önizleme, Microsoft'un işletmeleri Edge kullanmaya teşvik etme uğraşının bir parçası. Microsoft, Edge'de bulunan Internet Explorer entegrasyonunu IT'cilerin işini kolaylaştırdığını düşünüyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar eski siteleri Internet Explorer'ın kendisini açmak zorunda kalmadan çok daha güvenli bir şekilde Edge üzerinden açabiliyorlar.

    Özellikle web geliştiricilerinin çok büyük bir kısmı Linux kullanıyor ve Edge'i onlar için işlevsel hale getirmek çok büyük bir kullanıcı kitlesi kazanmaya yardımcı olabilir.

    Google Chrome için geçerli olan tüm eklentiler, temalar ve uygulamalar Chromium'da da kullanılabiliyor. Yeni Edge'in Chromium tabanlı olması da  erişilebilirlik açısından, uyumluluk açısından çok önemli bir nokta.



    https://www.engadget.com/microsoft-edge-linux-developer-preview-160954590.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 3 sa.
    Sadece pc'im de değil aynı zamanda da telefonda varsayılan tarayıcım Chromium Edge.
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    The Hollow 6 sa.
    Ana tarayıcım olarak kullanıyorum. Memnunum, fakat güncelleme konusuna daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Yeni özellikler beta'dan stabile gelene kadar aylar geçiyor. Mesela stabil edge'e en son ne zaman güncelleme geldiğini hatırlamıyorum bile. Google Chrome bu güncelleme konusunda saat gibi çalışıyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 6 sa.
    beta sürümünden bu yana kullanıyorum. artık chrome tarayıcısına gerek kalmadı. sonuçta aynı alt yapıyı kullanıyorlar ve edge gayet yeterli ( firefoxtan sonra ikinci tarayıcım olmayı hak etti )
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    CoreXXX (fatih tat) 7 sa.
    Chronium edge çok güzel gerçekten. Linuxa gelmeside iyi oldu Ubuntu var bende onada yüklerim
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    ProsesMuhendisi (A B) 8 sa.
    Ana sayfada haberlerde sürekli GIF oynuyor. Bunu nasıl kapatıyoruz? 32 GB bellekte kasıyor arkadaş.
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    Nf 7 sa. ProsesMuhendisi
    Kasan gif değil de reklamlar olabilir.

    Ublock origin reklam engelleyici yüklendikten sonra deneyin bir de.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 8 sa.
    Windowsta kullanmıyoruz ki oraya gidiyor..
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