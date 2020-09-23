Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor

Microsoft, Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'i Linux işletim sistemiyle buluşturmak için uzun zamandır kolları sıvamış durumdaydı.

Şirket nihayet önümüzdeki ay Edge'in geliştirici ön izlemesini Linux üzerinde kullanıma sunacağını resmi olarak duyurdu. Yayınlandığı vakit kullanıcılar Edge Insider sitesinde veya Linux yerleşik paket yöneticisi üzerinden önizlemeye ulaşarak Microsoft Edge'i deneyimleyebilecekler.

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Linux için yayınlanan önizleme, Microsoft'un işletmeleri Edge kullanmaya teşvik etme uğraşının bir parçası. Microsoft, Edge'de bulunan Internet Explorer entegrasyonunu IT'cilerin işini kolaylaştırdığını düşünüyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar eski siteleri Internet Explorer'ın kendisini açmak zorunda kalmadan çok daha güvenli bir şekilde Edge üzerinden açabiliyorlar.

Özellikle web geliştiricilerinin çok büyük bir kısmı Linux kullanıyor ve Edge'i onlar için işlevsel hale getirmek çok büyük bir kullanıcı kitlesi kazanmaya yardımcı olabilir.

Google Chrome için geçerli olan tüm eklentiler, temalar ve uygulamalar Chromium'da da kullanılabiliyor. Yeni Edge'in Chromium tabanlı olması da erişilebilirlik açısından, uyumluluk açısından çok önemli bir nokta.

https://www.engadget.com/microsoft-edge-linux-developer-preview-160954590.html

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