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    Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya devam ediyor

    Microsoft Edge tarayıcı mevcut haliyle son derece işlevsel olsa da kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaramıyor. Öte yandan Microsoft, Edge’i baskın bir şekilde önermeye devam ediyor.
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    Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    İlk yayınlandığı zamandan günümüze Edge, oldukça evrildi ve neredeyse eksiksiz bir tarayıcı haline büründü. Fakat buna rağmen beklediği kullanıcı ilgisine ulaşabilmiş değil. Microsoft ise Edge’i neredeyse her platformda ön plana çıkarmaya devam ediyor ancak bu geri tepebilir.

    Microsoft, Edge'i önermeye devam ediyor

    Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Edge’i kullandırmak için platform gözetmeksizin açılır pencereler dahil çeşitli araçlar ve öneriler kullanıyor. Eğer Outlook kullanıyorsanız Microsoft, iOS'ta sizi Edge’e geçmeye teşvik ediyor. Örneğin iOS platformunda Outlook'ta herhangi bir bağlantıyı tıkladığınızda açılır bir pencere ile Microsoft Edge kullanmanız öneriliyor.

     

    Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Benzer bir durum Windows’ta bile var. Edge tarayıcısını doğrudan Windows'ta görev çubuğunda tanıtan açılır pencereler gördük ve görmeye devam ediyoruz. Microsoft, kısa bir süre önce Edge'i varsayılan tarayıcı olarak kullanan ve "Edge bar"ı masaüstüne sabitleyenlere "Hediye kartları" sunmaya başladı.
    Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya çalışıyor
    Microsoft’un agresif Edge önerilerinin düzenleyicilerin radarına girebileceği söyleniyor. Bununla birlikte Edge tarayıcıyı kullananlara arada sırada mobil uygulamayı da indirmelerini öneren bir açılır pencere gösteriliyor. Geçmişte bu tür önerilerin geri teptiği görülmüş ve kullanıcılar bunlara tepki göstermişti.

    Bu arada internet tarayıcıları pazarında şaşırtıcı olmayan bir şekilde Chrome'un hakimiyeti devam ediyor. Statcounter'ın verilerine göre Ocak 2023 itibariyle Chrome, yüzde 65,4'lük pazar payıyla açık ara lider konumda. Chrome'u yüzde 18,7 payıyla Safari takip ederken listenin üçüncü sırasında ise yüzde 4,4 ile Microsoft Edge bulunuyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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