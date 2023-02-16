Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya devam ediyor

Bu arada internet tarayıcıları pazarında şaşırtıcı olmayan bir şekilde Chrome'un hakimiyeti devam ediyor. Statcounter'ın verilerine göre Ocak 2023 itibariyle Chrome, yüzde 65,4'lük pazar payıyla açık ara lider konumda. Chrome'u yüzde 18,7 payıyla Safari takip ederken listenin üçüncü sırasında ise yüzde 4,4 ile Microsoft Edge bulunuyor.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah