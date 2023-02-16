Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör İlk yayınlandığı zamandan günümüze Edge, oldukça evrildi ve neredeyse eksiksiz bir tarayıcı haline büründü. Fakat buna rağmen beklediği kullanıcı ilgisine ulaşabilmiş değil. Microsoft ise Edge’i neredeyse her platformda ön plana çıkarmaya devam ediyor ancak bu geri tepebilir.

Microsoft, Edge'i önermeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge’i kullandırmak için platform gözetmeksizin açılır pencereler dahil çeşitli araçlar ve öneriler kullanıyor. Eğer Outlook kullanıyorsanız Microsoft, iOS'ta sizi Edge’e geçmeye teşvik ediyor. Örneğin iOS platformunda Outlook'ta herhangi bir bağlantıyı tıkladığınızda açılır bir pencere ile Microsoft Edge kullanmanız öneriliyor.

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Tam Boyutta Gör Benzer bir durum Windows’ta bile var. Edge tarayıcısını doğrudan Windows'ta görev çubuğunda tanıtan açılır pencereler gördük ve görmeye devam ediyoruz. Microsoft, kısa bir süre önce Edge'i varsayılan tarayıcı olarak kullanan ve "Edge bar"ı masaüstüne sabitleyenlere "Hediye kartları" sunmaya başladı.

Microsoft’un agresif Edge önerilerinin düzenleyicilerin radarına girebileceği söyleniyor. Bununla birlikte Edge tarayıcıyı kullananlara arada sırada mobil uygulamayı da indirmelerini öneren bir açılır pencere gösteriliyor. Geçmişte bu tür önerilerin geri teptiği görülmüş ve kullanıcılar bunlara tepki göstermişti.

Bu arada internet tarayıcıları pazarında şaşırtıcı olmayan bir şekilde Chrome'un hakimiyeti devam ediyor. Statcounter'ın verilerine göre Ocak 2023 itibariyle Chrome, yüzde 65,4'lük pazar payıyla açık ara lider konumda. Chrome'u yüzde 18,7 payıyla Safari takip ederken listenin üçüncü sırasında ise yüzde 4,4 ile Microsoft Edge bulunuyor.

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Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya çalışıyor